Hunter Biden es declarado culpable de tres cargos graves por posesión de armas

Wilmington, Delaware - Hunter Biden fue declarado culpable el martes de tres cargos graves relacionados con la compra de un arma en 2018 cuando, según los fiscales, el hijo del presidente Joe Biden mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no consumía ilegalmente ni era adicto a las drogas .

El jurado declaró culpable a Hunter Biden de los tres cargos por el que fue enjuiciado: haber mentido a un vendedor de armas con licencia federal, de hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y de tener ilegalmente el arma durante 11 días. El jurado de Wilmington, Delaware, deliberó unas tres horas en dos días.

El hijo del presidente estadounidense mantuvo la vista clavada al frente y mostró pocas emociones cuando se leyó el veredicto. Posteriormente, abrazó a sus dos abogados y sonrió. Besó a su esposa, Melissa, y ambos abandonaron la sala. Su madre, la primera dama Jill Biden , llegó al tribunal minutos después de que el jurado emitió su veredicto y no se encontraba en la sala cuando éste se leyó.

Hunter Biden abandonó el tribunal tomado de la mano de la primera dama y de su esposa. No hablaron con los reporteros, se subieron a unas camionetas SUV que los esperaban y se marcharon.

Enfrenta hasta 25 años en prisión cuando sea sentenciado por la jueza Maryellen Noreika, aunque los infractores primerizos no llegan a la sentencia máxima, y de momento no está claro si la jueza le dará tiempo tras de las rejas. Noreika no fijó una fecha para la audiencia de sentencia.