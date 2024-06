Viuda de Beau Biden testifica sobre arma de fuego en juicio contra Hunter Biden

Los fiscales federales han argumentado que Hunter Biden se hallaba en medio de una fuerte adicción cuando compró el arma de fuego en que se centra el caso. Lo han acusado de mentir en un formulario gubernamental. Ha sido acusado de tres delitos graves: Mentir a un vendedor de armas de fuego con licencia federal, hacer una afirmación falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y poseer ilegalmente el arma durante 11 días .

“Ahora me doy cuenta de que fue una idea estúpida, pero estaba entrando en pánico”, explicó ella.

“Fue una experiencia terrible por la que pasé, y me siento avergonzada y arrepentida, y lamento ese período de mi vida” , añadió Hallie.

En su contrainterrogatorio el jueves, el abogado defensor Abbe Lowell señaló que algunas de las preguntas en el formulario están en tiempo presente, como “¿es usted un consumidor ilegal o adicto” a las drogas?. Ha sugerido que Hunter Biden no creía tener un problema de adicción a las drogas en ese momento.

“Definitivamente estaba preocupada y asustada” , sostuvo. Tienen tres hijos y se divorciaron en 2016 después que su infidelidad y abuso de drogas se volvieron demasiado, según su libro autobiográfico “If We Break”, en que aborda la disolución de su matrimonio.

“Él era increíblemente encantador y carismático y amigable, y me sentí realmente segura con él” , dijo. “Recuerdo que después que él había fumado, nada había cambiado. Era la misma persona encantadora” .

En el contrainterrogatorio, Kestan reconoció que no tuvo contacto con él en octubre de 2018, el período en que compró el arma de fuego.

Los fiscales también han utilizado sus propias palabras como prueba a través de su libro autobiográfico y mensajes de texto que envió a amigos y familiares. El libro cubre el período en que compró el arma, aunque no la menciona específicamente.

Lowell ha dicho que el estado mental de Hunter Biden era diferente cuando escribió el libro que cuando compró el arma, cuando él no creía tener una adicción. Y ha sugerido que Hunter Biden podría haber sentido que tenía un problema con el alcohol en ese momento, pero no con las drogas. El abuso de alcohol no impide la compra de un arma.