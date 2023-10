Maine - El sol y una sensación de alivio se extendió por el centro de Maine el sábado con la noticia de que un hombre, que fue buscado durante dos días luego que las autoridades dijeron que mató a 18 personas, había sido encontrado muerto.

A los residentes de Lewiston y pueblos de los alrededores se les había dicho que se quedaran en sus casas desde la noche del miércoles, cuando las autoridades dijeron que Robert Card abrió fuego en una bolera y luego un bar hiriendo además a 13 personas. Su cadáver fue hallado el viernes en un centro de reciclaje de la cercana localidad de Lisbon.

Tras el cierre, muchos residentes salieron a disfrutar de un cálido día de otoño.

“Ahora podemos empezar a recoger los pedazos, comenzar el proceso de duelo”, dijo Jim Howaniec, un nativo de Lewiston que sirvió como alcalde a principios de 1990. “Estuvimos en una especie de limbo durante 48 horas, que en realidad no es tanto tiempo, pero desde luego parecieron 48 años mientras sucedía”.

Una familia de cuatro personas del sur de Maine pasó la tarde del sábado repartiendo flores a desconocidos en el centro de Lewiston. Algunas de las personas a las que se acercaron con las flores amarillas y moradas se negaron amablemente. Otros ofrecieron abrazos.

Richard Morlock, quien además es sordo, abraza a otro residente mientras se encuentran en el momumento dedicado a las víctimas. (Matt Rourke)

“Aunque solo sea una persona que tiene un día mejor gracias a ello, todo merece la pena”, dijo Gabe Hirst, de 21 años, de Gray.

Christal Pele, una profesora local que aceptó una flor, dijo que no está segura de cómo abordará los tiroteos con sus alumnos cuando se reanuden las clases. La tragedia ha impulsado a muchas personas a ser más abiertas y amistosas entre sí, dijo, pero una sensación sombría persiste en el aire.

“Cuando estás fuera, puedes sentirlo”, dijo.

Haciéndose eco de ese trasfondo de tristeza, alguien garabateó dos corazones y un mensaje en una servilleta y lo dejó sobre la mesa de un café: “Te queremos, Lewiston. No pasa nada por no estar bien”.

Una nota muestra apoyo a la comunidad luego que autoridades encontraran el cuerpo de Robert Card, quien era el principal sospechoso en los tiroteos. (Robert Bumsted)

Aunque los residentes se sentían aliviados por estar fuera de sus casas, no se podía volver a la normalidad, sobre todo para los que habían perdido a seres queridos o habían sido testigos de los tiroteos. Una armería que debía acoger una celebración comunitaria de Halloween se convirtió el sábado en un centro de asistencia familiar.

Tammy Asselin estaba en la bolera el miércoles por la noche con su hija de 10 años, Toni, y resultó herida al caer en el forcejeo cuando comenzó el tiroteo. El sábado por la mañana, dijo que se sintió aliviada al saber que Card había muerto, pero entristecida por la oportunidad perdida de saber más.

“Ahora estamos en el camino de la sanación, y estoy deseando trabajar en ello”, afirmó. “Será difícil, pero soy optimista de que seremos más fuertes a largo plazo”.

En una entrevista anterior, Asselin dijo que la liga juvenil de bolos de su hija iba a celebrar una fiesta de Halloween el sábado. Ahora, los compañeros de equipo y las familias están centrados en apoyarse mutuamente, dijo.

“Queremos que nuestros hijos puedan seguir viviendo sus vidas con la mayor normalidad posible y seguir adelante”, dijo. “Todos estamos en el mismo lugar. Todos nos estamos asegurando de obtener ayuda para nuestros hijos y ayuda para nosotros mismos.”

William Brackett, Sr., cuyo hijo homónimo estaba entre los asesinados, dijo que la ira que le había consumido desde el miércoles estaba empezando a disminuir.

“Hoy me estoy calmando un poco porque sé que el tipo se ha ido y ya no es una amenaza para nadie”, dijo. “En los próximos días, volveré a ser parcialmente yo mismo. No del todo, nunca se está entero. Nunca”.