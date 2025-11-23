Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Secretario del Tesoro federal niega la posibilidad de una recesión en 2026

Asegura que han sentado las bases para un crecimiento “fuerte” de la economía

23 de noviembre de 2025 - 1:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció que el cierre del gobierno federal había afectado la economía. (Evan Vucci)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, rechazó este domingo la idea de que la economía estadounidense pueda entrar en recesión en 2026 y defendió que la agenda arancelaria y los acuerdos comerciales alcanzados con otros países conducirán a un crecimiento “muy fuerte”.

“Soy muy, muy optimista respecto a 2026. Hemos sentado las bases para una economía con un crecimiento muy fuerte y no inflacionario”, dijo Bessent durante el programa matinal ‘Meet the Press’ de la cadena NBC.

El secretario del Tesoro reconoció que la economía de Estados Unidos enfrenta cierta presión, pero respondió negativamente cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de una recesión el próximo año.

No obstante, admitió que algunos sectores sensibles a las tasas de interés “han entrado en recesión” y dijo que el sector inmobiliario “enfrenta dificultades”.

Bessent añadió que el reciente cierre del Gobierno que se alargó por 43 días -el más largo en la historia- y no concluyó hasta el pasado 12 de noviembre, había afectado en la economía.

Pero se mostró convencido de que el gran y hermoso proyecto de ley firmado el pasado verano por el presidente estadounidense, Donald Trump, verá sus frutos el próximo año.

“Tengo mucha confianza en 2026, porque lo que vamos a ver es que el presidente ha cerrado acuerdos de paz, acuerdos fiscales y acuerdos comerciales (y) el ‘One Big, Beautiful Bill’”, dijo Bessent.

Estados Unidos registró una inflación interanual del 3% el pasado septiembre, últimos datos disponibles debido al cierre federal. El control de la inflación es una de las principales preocupaciones del Gobierno republicano, que a principios de mes sufrió un duro revés electoral en varias elecciones estatales y locales importantes.

En este sentido, Trump retiró el pasado jueves los aranceles del 40% a ciertos productos de Brasil, como la carne bovina, vegetales, café, cacao o componentes para aviación, dejándolos de nuevo en el 10% original.

Tags
Departamento del Tesoro federalBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 23 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: