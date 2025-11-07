Opinión
7 de noviembre de 2025
87°nubes rotas
Suben a 13 los fallecidos por accidente de avión de carga en Estados Unidos

La aeronave explotó cuando se precipitó contra negocios cercanos al aeropuerto internacional de Louisville, en el estado de Kentucky

7 de noviembre de 2025 - 11:59 AM

Un avión de UPS se estrelló durante el despegue del aeropuerto en Louisville, Kentucky, provocando un enorme incendio en tierra.La Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que el avión se estrelló a las 5:15 p.m. mientras despegaba del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, con destino a Honolulu. El centro de distribución más grande de UPS se encuentra en Louisville. Este centro emplea a miles de trabajadores, realiza 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.
Por AFP
Agencia de noticias

El número de fallecidos por el accidente de un avión de carga el pasado martes en Estados Unidos se elevó a 13, según un nuevo balance de las autoridades.

La aeronave explotó cuando se precipitó contra negocios cercanos al aeropuerto internacional de Louisville, en el estado de Kentucky, poco después de despegar rumbo a Hawái.

“Me enteré que una decimotercera persona falleció después del accidente del vuelo 2976 de UPS”, escribió la noche del jueves el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, en su cuenta de X.

La caída del avión, de la compañía global de entrega de paquetes UPS, destruyó o dañó múltiples edificios y generó una enorme columna de humo denso.

Tres de las víctimas eran tripulantes del avión, indicó UPS, cuya división aérea tiene su sede en Louisville, su principal centro aéreo en Estados Unidos.

Los otros fallecidos se encontraban en el trayecto que hizo el aparato, modelo McDonnell Douglas MD-11, que terminó a casi 5 km del aeropuerto.

Varias personas siguen desaparecidas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente, el más mortal en la historia de UPS.

