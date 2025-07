Su plan tiene el potencial de impedir que un gran número de prestatarios de préstamos estudiantiles obtengan la cancelación. Aquellos que trabajan para un empleador no elegible ya no podrían avanzar hacia la cancelación, lo que los obligaría a encontrar un nuevo trabajo o renunciar a la condonación del préstamo.

"Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.

Esto plantea preocupaciones de que sistemas hospitalarios completos puedan volverse no elegibles si un solo departamento brinda cierta atención a jóvenes transgénero. Asimismo, el gobierno federal podría potencialmente despojar del beneficio a ciudades enteras que limitan la cooperación con los funcionarios federales de inmigración.

Al determinar si un empleador debe considerarse no elegible, la propuesta del departamento tomaría en cuenta las sentencias judiciales y otros hallazgos legales. Pero deja espacio para al menos cierto grado de subjetividad, dando al secretario de educación la autoridad para excluir organizaciones sin prueba de una condena o acuerdo.

Oguh dijo que los funcionarios del departamento no pudieron proporcionar ejemplos de organizaciones que podrían estar involucradas en actividades ilegales. Cuando se les presionó para obtener detalles, los funcionarios dijeron que no se consideraría ilegal que un hospital tratara a un inmigrante que se encuentra en el país ilegalmente, dijo. Menos seguro era cómo el departamento manejaría a los maestros o escuelas que imparten lecciones consideradas DEI.

Algunos otros expresaron su preocupación por una disposición que requiere que los empleadores certifiquen que no participan en actividades ilegales. No certificar también podría hacer que una organización no sea elegible, lo que aumenta el riesgo de que los problemas con el papeleo puedan poner en peligro la cancelación para un gran número de prestatarios.