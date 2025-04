Tesla podría ser el más beneficiado de nuevas normas de notificación de choques de autos autónomos

El Departamento de Transporte anunció el jueves que ya no requerirá que los fabricantes de automóviles reporten ciertos tipos de choques no fatales, pero la excepción sólo se aplicará a vehículos parcialmente autónomos que utilicen los llamados sistemas de Nivel 2, el tipo que despliega Tesla. El CEO de Tesla, Elon Musk , se había quejado de que las antiguas normas de reporte ponían a su empresa en una mala posición.

Lo mismo opina Dan Ives de Wedbush Securities, quien señaló que el rival de Tesla, Waymo, no obtendrá una excepción.

1 / 9 | FOTOS: Donald Trump compra un Tesla y lo promociona en la Casa Blanca. El presidente buscó un nuevo Tesla en la entrada de la Casa Blanca el martes y eligió un sedán rojo brillante para mostrar su apoyo a la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk. - The Associated Press

Otros fabricantes de automóviles como Hyundai, Nissan, Subaru y BMW fabrican vehículos con sistemas de Nivel 2 que ayudan a mantener los autos en los carriles, cambiar la velocidad o frenar automáticamente, pero Tesla representa la gran mayoría en las carreteras. Los vehículos utilizados por Waymo y otros con sistemas que toman el control completo del conductor, llamados Sistemas de Conducción Automatizada, no se beneficiarán del cambio.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), que hace cumplir los estándares de seguridad vehicular, indicó que las nuevas normas no favorecen un tipo de sistema autónomo sobre otro, y que el conjunto de cambios que anunció ayudará a todos los fabricantes de automóviles autónomos.

“Ninguna empresa de ADS se ve perjudicada por estos cambios”, aseguró la agencia en un comunicado a The Associated Press, utilizando el acrónimo para Sistema de Conducción Automática. Agregó que los cambios también tienen sentido porque “con ADS, no hay conductor presente, lo que significa que se necesitan protocolos de seguridad más estrictos”.