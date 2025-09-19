Tragedia en parque de Universal Orlando: muere puertorriqueño tras subirse a montaña rusa

Un hombre que quedó inconsciente tras montar una montaña rusa en el parque más nuevo de Universal Orlando Resort murió a causa de lesiones por impacto contundente, informó el jueves un médico forense.

Joshua Stephany, médico forense del área de Orlando, clasificó la muerte como un accidente tras realizar la autopsia. El comunicado de Stephany no ofreció detalles sobre las lesiones ni precisó en qué parte del cuerpo fueron encontradas.

El hombre, identificado como Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, fue hallado inconsciente luego de montar la atracción en Epic Universe el miércoles, indicó la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, en Orlando. Fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Según su perfil en redes sociales, Rodríguez Zavala era puertorriqueño y oriundo de Caguas. Tras su muerte, su familia habilitó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para costear cubrir las exequias fúnebres.

Dennis Speigel, director ejecutivo y fundador de la firma consultora International Theme Park Services, calificó la conclusión de la autopsia como “bastante impactante” y señaló que plantea más preguntas de las que responde.

“¿Fue en la cabeza o en el pecho? ¿Se golpeó durante el recorrido? ¿Estaba bien asegurado en su asiento?”, cuestionó Speigel. “¿Fue un accidente provocado por la atracción o por alguna acción del propio pasajero?”.

La oficina del forense no respondió a un correo electrónico en busca de más detalles sobre las lesiones.

La atracción involucrada fue Stardust Racers, confirmaron funcionarios de Universal en un comunicado. En la página web del resort se describe como “una impresionante montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza increíbles velocidades de hasta 62 millas por hora (100 km/h)”.

“Estamos devastados por este trágico suceso y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped”, expresó un portavoz de Universal Orlando Resort en un comunicado. “Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y con la investigación en curso. La atracción permanece cerrada”.

Tras divulgarse la autopsia, Universal indicó que no podía ofrecer más comentarios aparte de su declaración inicial debido a la investigación en curso.

El parque Epic Universe abrió en mayo y cuenta con cinco áreas temáticas y un hotel de 500 habitaciones. Es el primer parque temático tradicional de gran escala que abre en Florida desde 1999, cuando debutó Universal Islands of Adventure, aunque en 2017 Universal inauguró el parque acuático Volcano Bay en Orlando.

Con la adición de Epic Universe, el complejo de Florida suma ahora cuatro parques, incluyendo Universal Studios.

Los parques temáticos más grandes de Florida están exentos de inspecciones estatales de seguridad, a diferencia de los lugares más pequeños y ferias. En su lugar, gigantes como Walt Disney World y Universal realizan sus propias inspecciones y establecen protocolos, aunque deben notificar al estado cualquier lesión o muerte.

En el segundo trimestre de este año, Disney World, Universal y SeaWorld Orlando reportaron una docena de incidentes. Estos incluyeron desde una mujer de 78 años que quedó inconsciente en un carrusel infantil en SeaWorld, hasta una mujer de 87 años con una condición preexistente que perdió el conocimiento tras subir a la atracción Dinosaur en Animal Kingdom de Disney.