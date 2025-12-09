Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunal de Estados Unidos suspende pagos a Planned Parenthood cubiertos con fondos federales

Esta resolución se da en un contexto de fuerte debate político sobre acceso a servicios de salud reproductiva

9 de diciembre de 2025 - 9:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La decisión se produce después de que una coalición de estados demandara al Gobierno, argumentando que la disposición incluida en el proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente que interrumpía dichos pagos era ilegal. (Jeff Roberson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente este lunes un fallo de un tribunal inferior que obligaba al gobierno estadounidense a reembolsar a Planned Parenthood por servicios cubiertos por Medicaid, permitiendo a la Administración, del presidente, Donald Trump, continuar reteniendo parte de los pagos.

RELACIONADAS

La decisión se produce después de que una coalición de estados demandara al Gobierno, argumentando que la disposición incluida en el proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente que interrumpía dichos pagos era ilegal.

A comienzos de diciembre, un juez de un tribunal inferior había bloqueado la entrada en vigor de la medida en 22 Estados, todos gobernados por autoridades del partido demócrata.

Manifestantes usan disfraces inflables y portan carteles durante una protesta “No Kings”, el sábado 18 de octubre de 2025, en Washington.Los asistentes se ponen disfraces inflables para participar en una manifestación y marchar por las calles el sábado 18 de octubre de 2025, en Denver.Manifestantes con disfraces inflables se concentran en Pennsylvania Avenue durante una protesta “No Kings” en Washington, el sábado 18 de octubre de 2025.
1 / 20 | ¿Manifestantes inflables?: el humor que desinfla la tensión en las protestas contra Donald Trump. Manifestantes usan disfraces inflables y portan carteles durante una protesta “No Kings”, el sábado 18 de octubre de 2025, en Washington. - Jenny Kane

El tribunal de apelaciones dictaminó que la suspensión de los reembolsos podía mantenerse mientras se revisa el caso en profundidad en las próximas semanas y esto significa que Planned Parenthood seguirá enfrentando una reducción considerable de sus ingresos provenientes de Medicaid durante el periodo de apelación.

Esta resolución se da en un contexto de fuerte debate político sobre la financiación de Planned Parenthood y el acceso a servicios de salud reproductiva en Estados Unidos.

Los críticos del Gobierno consideran que la medida afecta principalmente a mujeres de bajos recursos, mientras que los defensores de la suspensión argumentan que es una cuestión legal vinculada al presupuesto federal.

La Corte de Apelaciones aún debe emitir un fallo definitivo que determinará si los reembolsos podrán retomarse en su totalidad o si la administración continuará reteniendo los fondos mientras se resuelve el litigio

Tags
Breaking NewsPlanned Parenthoodsalud sexualAborto
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: