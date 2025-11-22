Tribunal Supremo de Estados Unidos bloquea fallo contra nuevo mapa electoral de Texas

Washington— El viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó temporalmente el fallo de un tribunal inferior que determinó que el plan de redistribución de distritos congresionales de Texas para 2026, impulsado por el presidente Donald Trump, probablemente discrimina por motivos raciales.

La orden, firmada por el juez Samuel Alito, permanecerá vigente al menos durante los próximos días, mientras la Corte considera si permitirá que el nuevo mapa, favorable a los republicanos, se utilice en las elecciones de mitad de mandato.

La mayoría conservadora de la Corte ha bloqueado fallos similares de tribunales inferiores por haberse emitido demasiado cerca de las elecciones.

La orden se emitió aproximadamente una hora después de que el estado solicitara la intervención del Tribunal Supremo para evitar confusiones a medida que se acercan las elecciones de medio término, en marzo. Los jueces han bloqueado fallos anteriores de tribunales inferiores en casos de redistribución de distritos congresionales, más recientemente en Alabama y Luisiana, que se emitieron varios meses antes de las elecciones.

Alito firmó la orden porque es el juez encargado de las apelaciones de emergencia de Texas.

Texas rediseñó su mapa electoral para el Congreso durante el verano como parte de los esfuerzos de Trump por mantener una escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año, lo que desató una batalla nacional por la redistribución de distritos. El nuevo mapa fue diseñado para otorgar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara, pero un panel de jueces federales en El Paso dictaminó el martes, con una votación de 2-1, que los grupos de derechos civiles que impugnaron el mapa en nombre de los votantes afroamericanos e hispanos probablemente ganarían su caso.

El congresista Joaquin Castro, derecha, habla con manifestantes reunidos en la rotonda fuera de la Cámara de Representantes en el Capitolio de Texas, mientras los legisladores debaten la reconfiguración del mapa parlamentario de Estados Unidos, el miércoles 20 de agosto de 2025 en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay) (Eric Gay)

Si este fallo se mantiene, Texas podría verse obligado a celebrar elecciones el próximo año utilizando el mapa trazado por la Legislatura, controlada por el Partido Republicano, en 2021, con base en el censo de 2020.

Texas fue el primer estado en acceder a las demandas de Trump en lo que se ha convertido en una batalla nacional cada vez mayor sobre la redistribución de distritos. Los republicanos diseñaron el nuevo mapa estatal para otorgarles cinco escaños adicionales, y Missouri y Carolina del Norte siguieron su ejemplo con nuevos mapas que añadieron un escaño republicano cada uno. Para contrarrestar estas medidas, los votantes de California aprobaron una iniciativa electoral para otorgar a los demócratas cinco escaños adicionales en ese estado.

Los nuevos mapas electorales se enfrentan a impugnaciones judiciales en California, Misuri y Carolina del Norte.