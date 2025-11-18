Opinión
18 de noviembre de 2025
Juez bloquea rediseño de mapa electoral de Texas que favorece a los republicanos

La Cámara de Representantes de ese estado los aprobó en agosto pasado a instancias del presidente Donald Trump

18 de noviembre de 2025 - 2:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El congresista Joaquin Castro, derecha, habla con manifestantes reunidos en la rotonda fuera de la Cámara de Representantes en el Capitolio de Texas, mientras los legisladores debaten la reconfiguración del mapa parlamentario de Estados Unidos, el miércoles 20 de agosto de 2025 en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay) (Eric Gay)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Austin— Un juez federal bloqueó este martes el uso de un nuevo mapa electoral en Texas, aprobado por la legislatura estatal, que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio término del próximo año.

La decisión, anunciada por el juez distrital Jeffrey Brown, supone un golpe para el Gobierno de Donald Trump y sus intentos por mantener el control de su partido en el Congreso nacional en los comicios del próximo año, donde se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.

La aprobación de los nuevos mapas legislativos por parte de la Cámara de Representantes de Texas, en agosto pasado, se produjo a instancias del presidente Donald Trump, quien impulsó la revisión de los mapas congresionales para dar a su partido una mejor oportunidad de mantener el control de la Cámara de Representantes federal en las elecciones del próximo año.

Tags
Breaking NewsTexasDonald TrumpPartido RepublicanoElecciones
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
