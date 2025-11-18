Juez bloquea rediseño de mapa electoral de Texas que favorece a los republicanos
La Cámara de Representantes de ese estado los aprobó en agosto pasado a instancias del presidente Donald Trump
18 de noviembre de 2025 - 2:48 PM
Austin— Un juez federal bloqueó este martes el uso de un nuevo mapa electoral en Texas, aprobado por la legislatura estatal, que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio término del próximo año.
La decisión, anunciada por el juez distrital Jeffrey Brown, supone un golpe para el Gobierno de Donald Trump y sus intentos por mantener el control de su partido en el Congreso nacional en los comicios del próximo año, donde se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.
La aprobación de los nuevos mapas legislativos por parte de la Cámara de Representantes de Texas, en agosto pasado, se produjo a instancias del presidente Donald Trump, quien impulsó la revisión de los mapas congresionales para dar a su partido una mejor oportunidad de mantener el control de la Cámara de Representantes federal en las elecciones del próximo año.
