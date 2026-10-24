Trump retoma la idea de una intervención militar en Cuba tras guerra en Irán

El viernes, durante un mitin para candidatos en el sur de Florida, el presidente Donald Trump afirmó que los buques de guerra estadounidenses que regresan de Oriente Medio podrían hacer una escala en Cuba al volver de la guerra contra Irán; esta es su sugerencia más reciente de adoptar un enfoque intervencionista hacia el país vecino.

Trump planteó esta idea por primera vez a principios de este año, aunque no la había vuelto a mencionar en los últimos meses. Sin embargo, la retomó en respuesta a una pregunta lanzada a gritos desde el público sobre la nación insular. El mandatario se encontraba en plena campaña, a pocos días de las elecciones de mitad de mandato, en un contexto en el que los votantes han expresado su preocupación por el impacto que la guerra de Estados Unidos contra Irán ha tenido en los precios de diversos productos, desde la gasolina hasta los alimentos.

“Haremos una pequeña escala”, dijo Trump. “En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es lo siguiente: regresaremos de Irán. Esos hermosos barcos pasarán cerca de Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa. Ellos levantarán las manos. Y luego enviaremos a Marco Rubio (como secretario de Estado) para cerrar el acuerdo”.

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Tanto Rubio como Trump se han mostrado partidarios de una intervención en Cuba; Trump incluso sugirió anteriormente que el país sería “el siguiente” en la lista de intervenciones en el extranjero, una vez que concluyera la guerra contra Irán —un desenlace que él lleva tiempo pronosticando, aunque todavía no se ha producido—.

En mayo, tanto él como Rubio plantearon la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Cuba; una amenaza renovada que cobró mayor peso después de que la administración anunciara cargos penales contra el exlíder de la isla, Raúl Castro. En la Oficina Oval, Trump comentó a los periodistas que, durante décadas, otros presidentes estadounidenses habían considerado intervenir en Cuba, pero que “parece que seré yo quien lo haga”.

Por su parte, Rubio señaló a los periodistas que Cuba ha representado una amenaza para la seguridad nacional durante años, debido a sus vínculos con adversarios de Estados Unidos, y añadió que Trump tiene la firme intención de abordar este asunto. Si bien Rubio afirmó que la administración Trump desea resolver sus diferencias con Cuba de manera pacífica, también expresó sus dudas de que Estados Unidos pueda alcanzar una solución diplomática con el actual gobierno de la isla. Poco después de que Trump hablara en el mitin, Rubio publicó en redes sociales que “ahora es el momento” de actuar respecto a Cuba; dirigió su mensaje “a aquellos que buscan generar un cambio positivo” y los instó a “aprovechar esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”.

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Rubio no ha abordado el tema de Cuba en profundidad ante el público desde hace varias semanas; sus últimos comentarios al respecto se produjeron el 29 de septiembre, durante una entrevista con el presentador de Fox News, Sean Hannity.

“La verdad es que Cuba ya ha colapsado. No tiene una economía funcional y está gobernada por personas que siguen predicando sobre una revolución que lleva 20 años muerta y que nunca ha funcionado”, afirmó Rubio, sin hacer alusión a ninguna operación de la CIA.

“Tenemos la esperanza de que Cuba elija un camino distinto. Esperamos... que haya personas allí que abran los ojos ante la realidad a la que se enfrentan”, señaló. “Nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra los intereses estadounidenses ni que represente una amenaza para nuestra seguridad nacional. En eso somos sumamente claros”.

En los últimos meses, Rubio y otros altos asesores de Trump se han reunido con funcionarios cubanos para explorar posibles mejoras en las relaciones. Sin embargo, la parte estadounidense no quedó satisfecha con dichas conversaciones, lo que derivó en la imposición de más sanciones contra el gobierno cubano.

Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado, Trump mencionó que Rubio —hijo de inmigrantes cubanos y quien desde hace mucho tiempo mantiene una postura de línea dura contra la cúpula socialista de la isla— estaba “profundamente involucrado en negociaciones con Cuba”, y añadió que “no permitiría que existiera un refugio para adversarios extranjeros que amenacen a Estados Unidos justo en nuestra propia puerta”.

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Días después, Trump declaró a los periodistas que preveía que ambos países “llegarían a un acuerdo”, y agregó: “No creo que necesitemos recurrir a los militares. Cuba está fracasando estrepitosamente”.

A principios de esta semana, ambos países se enfrentaron en las Naciones Unidas, mientras la administración Trump intentaba, una vez más, recabar apoyos en contra de la votación anual que condena el embargo económico impuesto por Washington a La Habana desde hace décadas. Desde 2020, Cuba atraviesa una crisis económica y energética, en parte alimentada por el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto sobre la isla por varias décadas. Su producto interno bruto se ha contraído y sus 10 millones de habitantes han sufrido apagones, escasez de alimentos e inflación. Se han producido oleadas de protestas y cientos de miles de cubanos han emigrado, muchos de ellos a Estados Unidos.