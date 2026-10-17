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Trump suspende las nuevas sanciones contra Rusia aprobadas por el Congreso

El presidente alegó que la exención redunda en el interés nacional de Estados Unidos

17 de octubre de 2026 - 10:10 PM

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Esta medida se produce una semana después de que Donald Trump declarara, para sorpresa de todos, que Estados Unidos había acordado comprar gasóleo a Rusia. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto ejecutivo por el que se suspende temporalmente un nuevo y amplio paquete de sanciones dirigidas contra la economía rusa, y comunicó al Congreso que dicha suspensión respondía al interés nacional.

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Trump había firmado la ley el mes pasado. La medida, que lleva el nombre del difunto senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, tenía por objeto frenar más rápidamente el flujo de recursos financieros que alimentan la guerra contra Ucrania.

Esta medida se produce una semana después de que Trump declarara, para sorpresa de todos, que Estados Unidos había acordado comprar gasóleo a Rusia para intentar reducir los precios mundiales de la energía, a pesar de que ello podría perjudicar a Ucrania en su guerra con Rusia.

La Administración Trump ha guardado prácticamente silencio desde la reciente aprobación del proyecto de ley por amplia mayoría bipartidista en el Congreso y el Senado tras la repentina muerte de Graham, impulsada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

La última medida de Trump se produjo después de que el presidente anunciara la semana pasada en las redes sociales que había llegado a un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, en una conversación telefónica en la que se esperaba que abordaran un presunto caso de peste en Rusia.

Por su parte, Trump anunció que Rusia suministrará de inmediato más de 300,000 toneladas de gasóleo, a las que seguirán otras 500,000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas “inmediatamente después”. Rusia entregará otros 3 millones de toneladas “en breve” a partir de entonces, escribió.

La medida también se había convertido en un eje central de la campaña de la senadora Darline Graham, hermana del difunto senador y nombrada para cubrir los meses que le quedan de su mandato actual, quien, además, se presenta como candidata para sustituirlo en el Senado de forma más permanente.

En un debate celebrado a principios de esta semana con la candidata demócrata Annie Andrews, Graham —que cuenta con el respaldo de Trump y se espera que haga campaña con él en Carolina del Sur la semana que viene— afirmó que se había sentido “muy orgullosa” de contribuir a la aprobación de la medida, pero reconoció que la forma de aplicarla era competencia del presidente.

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Estados UnidosDonald TrumpRusiaUcraniaVolodymyr ZelenskyVladimir PutinPetróleoCombustibleCombustibles fósilesGasolinaConflicto entre Rusia y Ucrania
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