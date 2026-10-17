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Rusia ataca a nueve regiones ucranianas: nuevo informe muestra un aumento de bajas civiles

Al menos 328 civiles fallecieron y 2,105 resultaron heridos el mes pasado, un 85% más que en septiembre del año pasado

17 de octubre de 2026 - 10:04 PM

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Los equipos de rescate evacúan a un civil herido después de que un edificio residencial fuera alcanzado por un ataque aéreo ruso en Járkov, Ucrania, el martes 13 de octubre de 2026. (Andrii Marienko)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ataques rusos contra nueve regiones ucranianas provocaron cortes de electricidad de emergencia en cientos de miles de hogares y dañaron numerosas viviendas, además de dejar al menos 15 heridos, informaron las autoridades el viernes, al tiempo que un nuevo reporte mostró que la cifra de víctimas civiles por la invasión de Moscú ha aumentado notablemente.

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El último operativo aéreo contra objetivos civiles se produce en un momento en que crecen los temores a que el fuerte deterioro de las relaciones entre Kiev y Washington de esta semana pueda dejar a Ucrania aún más expuesta a la escalada de los ataques de Rusia a medida que se acerca el crudo invierno.

Por su parte, el jefe militar de Rusia informó el viernes al presidente Vladímir Putin que las fuerzas armadas han asignado los recursos necesarios para continuar su campaña aérea contra el sistema energético de Ucrania.

Los intensos bombardeos a la red eléctrica ucraniana antes de la llegada del invierno han sido una constante cada año desde que comenzó la guerra, y tienen como el objetivo minar la voluntad de lucha de Ucrania privando a la población civil de calefacción y agua corriente. Las autoridades ucranianas han advertido que el Kremlin está acumulando misiles balísticos para lanzar más ataques en los próximos meses.

Ucrania abandonó el jueves una breve tregua sobre objetivos relacionados con la energía que, indicó, Moscú no respetó pese a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de un alto el fuego. El Kremlin aclaró que no se habían establecido los términos de una tregua energética.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy asistió el viernes a una cumbre de mandatarios de la Unión Europea que comparten sus preocupaciones sobre la agresión rusa y los planes más amplios de Moscú en el continente. Los mandatarios en Bruselas aplaudieron a Zelenskyy cuando entró en la sala de reuniones, prometieron mantener el apoyo a Ucrania e instaron a Estados Unidos a presionar a Putin.

Pullas entre Trump y Zelenskyy plantean dudas sobre apoyo de Estados Unidos

La tensión y la incertidumbre se apoderan de Ucrania y Europa luego que Zelenskyy y Trump intercambiaran comentarios mordaces uno sobre el otro públicamente. El presidente ucraniano afirmó el jueves que se sentía traicionado por su homólogo estadounidense, y Trump declaró abiertamente su antipatía por el mandatario ucraniano, diciendo en una entrevista con Newsmax que “Zelenskyy no es un buen tipo con el que tratar”.

A su llegada a la cumbre de la Unión Europea en Bélgica, Zelenskyy dio las gracias al bloque de los 27 por el apoyo de lo que describió como “líderes reales”.

“Queremos terminar esta guerra lo más (rápido) posible”, dijo Zelenskyy a reporteros en inglés. “No vemos señales del lado ruso de que estén listos para esto, para terminar esta guerra. Por eso tenemos que prepararnos para el invierno”.

La disputa pública entre Trump y Zelenskyy avivó el miedo a que Washington pueda volver a reducir su apoyo al esfuerzo bélico de Kiev.

Ucrania tiene una grave escasez de los misiles Patriot —fabricados en Estados Unidos— que necesita para protegerse de los devastadores ataques rusos con proyectiles balísticos, pese a las súplicas de Zelenskyy para que Washington envíe más. Dijo en Bruselas que en los últimos meses han llegado a Ucrania pequeñas cantidades de interceptores Patriot, ya sea comprados para Kiev a Estados Unidos por países europeos o proporcionados por otros países del mundo a partir de sus propias reservas.

Zelenskyy también arremetió contra el acuerdo de Trump con Rusia para la compra de diésel, que se produjo en medio de los esfuerzos internacionales para sancionar al Kremlin y aislar diplomáticamente a Putin por su invasión. Trump prometió poner fin a la guerra rápidamente, pero funcionarios ucranianos se han quejado de que está tratando de imponer a Zelenskyy la entrega de territorio a Moscú.

Hay muchísima gente con buen corazón en Estados Unidos que sinceramente quiere que el mal pierda y que Ucrania se mantenga fuerte”, subrayó Zelenskyy en un discurso ante la cumbre de la UE. “Y a fin de cuentas, el pueblo estadounidense tendrá la última palabra”.

La guerra costará a Ucrania $174,000 millones de dólares el próximo año

La Unión Europea trabaja para persuadir a Washington de que se mantenga al lado de Ucrania, manifestó la jefa de política exterior del bloque, Kaja Kallas.

“También estamos tratando de convencer a nuestros socios estadounidenses de que, si queremos terminar esta guerra, tenemos que presionar al agresor”, afirmó. “Con nuestros aliados estadounidenses resulta muy difícil en este momento”.

Zelenskyy dijo a los mandatarios de la UE que la guerra le costará a Ucrania 155,000 millones de euros ($174,000 millones) el próximo año y que su país necesitará al menos 70,000 millones de euros ($79,000 millones) de Europa.

Al hablar el viernes durante una visita a un cuartel general militar que supervisa las operaciones en Ucrania, Putin elogió los avances de Moscú, subrayando que capturar la parte de la región de Donetsk controlada por Ucrania sigue siendo una prioridad.

Rusia no sólo ataca la red eléctrica del país vecino, sino también edificios de apartamentos, transporte público, buques de carga, centros de datos y tiendas de comestibles.

Los civiles ucranianos están pagando un alto precio por la escalada de la campaña del Kremlin, aseveró la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Kiev en un informe mensual publicado el viernes.

Al menos 328 civiles fallecieron y 2,105 resultaron heridos el mes pasado, un 85% más que en septiembre del año pasado, de acuerdo con el reporte. La intensificación de los ataques rusos en octubre ya se ha cobrado la vida de decenas de civiles, incluidos niños, agregó.

“Las dos primeras semanas de octubre estuvieron entre los periodos más letales para los civiles en años”, dijo Danielle Bell, jefa de la oficina de la ONU.

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