Zelensky afirma que Ucrania no recibió información de inteligencia de sus aliados sobre misiles dirigidos a Kiev

Ucrania no recibió ninguna alerta previa de sus aliados sobre los cinco misiles balísticos rusos que impactaron en infraestructura civil en la capital, Kiev, afirmó el martes el presidente Volodymyr Zelensky, en un momento en que aumentan las tensiones entre el líder ucraniano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Zelensky no especificó a qué aliados se refería. Calificó el bombardeo como “particularmente atroz” y destacó que recibir información de inteligencia de los aliados sobre este tipo de ataques “ayuda a salvar vidas” y es “uno de los temas más críticos”.

“Esto es precisamente lo que ayuda a evitar que haya víctimas mortales: que haya una alerta temprana sobre misiles balísticos”, escribió en una publicación en X.

Trump dijo que Estados Unidos no ha dejado de compartir información de inteligencia con Ucrania.

“Los estamos ayudando y compartimos información de inteligencia”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Queremos que termine la guerra, por lo que estamos trabajando con ellos y con Rusia para lograr que termine”.

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El martes por la noche, más misiles impactaron en Kiev, apuntando a las redes de energía. Zelensky volvió a afirmar que el país no recibió ninguna alerta temprana de sus aliados.

“Es importante que el mundo no se quede callado ante esto”, publicó en X. “Y es importante que Estados Unidos vea realmente lo que está pasando y quién es responsable de que esta guerra continúe”.

Las declaraciones se producen tras las duras críticas de Trump

Las declaraciones de Zelensky se producen días después de que Trump lanzara duras críticas en su contra, incluyendo comentarios de que ya era hora de que hubiera un nuevo presidente en Ucrania y de que Zelensky no ha hecho lo suficiente para poner fin a la guerra. Estas críticas marcan quizás el punto más bajo en su relación desde su desastrosa reunión en el Despacho Oval en febrero de 2025.

Kiev sigue dependiendo en gran medida de Washington para recibir asistencia militar, incluyendo los sistemas de defensa antimisiles Patriot de fabricación estadounidense y la información de inteligencia.

Estados Unidos tiene la capacidad de detectar de inmediato los lanzamientos de misiles balísticos rusos. En el pasado, las autoridades estadounidenses han notificado a Ucrania sobre dichos lanzamientos para que pudiera emitir alertas de misiles a la población y utilizar sus defensas aéreas contra los misiles que se aproximaban.

Cuando se le preguntó si Ucrania había recibido alguna explicación sobre la falta de información de inteligencia previa a los ataques con misiles de la madrugada, un alto funcionario ucraniano dijo que se había calificado como un “fallo”, lo que sugiere que fue resultado de circunstancias como las condiciones climáticas y no de una decisión deliberada. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar una declaración oficial sobre el asunto.

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Ucrania lucha por repeler los ataques aéreos

La guerra de Rusia en Ucrania no ha registrado cambios importantes en el terreno desde el año pasado, pero Ucrania lucha por repeler los ataques aéreos cada vez más intensos de Moscú, que incluyen misiles balísticos de alta velocidad y drones a reacción que vuelan a gran altura.

Derribar los misiles ha sido un reto debido a la escasez de misiles Patriot provocada por la guerra liderada por Estados Unidos en Irán. Los misiles balísticos de corto alcance Iskander de Rusia tardan solo unos minutos en alcanzar sus objetivos en Ucrania.

Zelensky afirmó que Rusia había atacado a Ucrania con más de 100 armas desde el lunes por la noche. Según él, un edificio de viviendas en la ciudad de Járkov, al noreste del país, quedó destruido, lo que provocó la muerte de cuatro personas a pesar de una operación de rescate que se prolongó toda la noche.

A lo largo de los cuatro años y medio de guerra, Rusia ha recurrido cada vez más a ataques contra infraestructura civil, como instalaciones energéticas, para privar a los ucranianos de electricidad, calefacción y agua corriente, con la esperanza de minar el apoyo público a la respuesta de Ucrania ante la invasión a gran escala de Moscú.

Zelensky afirma que Ucrania está respetando el alto el fuego energético

Trump ha atribuido los precios récord del diésel en Estados Unidos a los ataques previos de Ucrania contra refinerías de petróleo rusas, y no a la guerra en Irán. El viernes llegó a un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para importar diésel de Rusia, en un intento por bajar los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

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Mientras tanto, Trump afirmó el domingo que Rusia y Ucrania habían acordado un “alto el fuego energético”, en virtud del cual ambas partes se abstendrían de atacar la infraestructura energética de la otra. Rusia no ha confirmado la existencia de dicho acuerdo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se limitó a decir que “continúan los contactos sobre este asunto”.

Zelensky afirmó el martes que Ucrania no había atacado refinerías de petróleo rusas ni otras instalaciones energéticas en los dos días transcurridos desde que Trump anunciara el supuesto acuerdo. Criticó a Moscú por lo que, según él, fueron ataques rusos contra instalaciones e infraestructura energéticas ucranianas desde el anuncio de Trump.

“Los hechos demuestran que los rusos no se consideran obligados a acatar lo que dijo el presidente de Estados Unidos”, afirmó Zelensky tras el ataque ocurrido el martes por la noche.

No se pudo verificar de manera independiente la afirmación de que Ucrania ha suspendido sus ataques contra instalaciones energéticas, pero ni las autoridades rusas ni los medios de comunicación han informado de ataques ucranianos contra refinerías de petróleo desde que se anunció la tregua energética.

Los ataques contra Járkov dejan cuatro muertos y 41 heridos

Los ataques rusos en toda Ucrania causaron heridos y muertos durante la noche del lunes al martes. Además de las cuatro personas que murieron en el edificio de apartamentos de Járkov, 41 personas resultaron heridas en esa ciudad solo en una noche, dijo Zelensky.

Una mujer resultó herida en un ataque ruso contra una vivienda particular en el distrito de Darnytskyi de Kiev, según informó la administración militar de la ciudad de Kiev. Un dron ruso impactó contra un edificio residencial en la localidad de Murovane, cerca de la ciudad occidental de Lviv, durante un ataque perpetrado el martes por la mañana, según informó el alcalde de Lviv, Andrii Sadovyi.

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Una persona murió en el distrito de Fastiv, en la región de Kiev, y al menos otras dos resultaron heridas en un ataque ruso contra la zona, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

Un dron ruso atacó un centro educativo en el centro de Rivne, en el noroeste de Ucrania, y dejó 14 heridos, según Oleksandr Koval, jefe de la administración militar regional de Rivne.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado el martes que sus fuerzas lanzaron ataques “contra instalaciones militares e industriales ucranianas, centros logísticos, infraestructura ferroviaria y portuaria, así como contra embarcaciones involucradas en el transporte de carga militar a Ucrania”.

El ministerio también informó que un buque granelero que se dirigía al puerto de Mykolaiv con carga militar a bordo fue alcanzado en el estuario del río Bug, a orillas del Mar Negro.

El Ministerio de Defensa ruso informó el martes que, durante la noche, sus sistemas de defensa aérea derribaron 604 drones ucranianos sobre regiones rusas y el mar de Azov.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo que 417 drones atacaron la región de Moscú. La mayoría fueron derribados a gran distancia, mientras que 65 fueron interceptados cuando se acercaban a la capital rusa.