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Casi un millar de niños murieron durante la guerra de Ucrania, según medio ruso

Según Meduza, se trata solo de una estimación inicial, ya que el número real de víctimas puede ser mucho mayor

12 de octubre de 2026 - 2:18 PM

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De acuerdo con el portal, la guerra ha sido la causa de al menos 940 defunciones de menores de 18 años. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú - Casi un millar de niños han fallecido en Ucrania y Rusia como consecuencia de la guerra que comenzó en febrero de 2022, según publica este lunes el medio independiente ruso Meduza.

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De acuerdo con el portal, la guerra ha sido la causa de al menos 940 defunciones de menores de 18 años.

Para sacar esa cifra, los periodistas analizaron datos de organizaciones internacionales, autoridades de ambos bandos, así como publicaciones en redes sociales, informes policiales y artículos de prensa, entre otras fuentes abiertas.

Casi todos los casos fueron confirmados por dos o más fuentes.

Meduza subraya que su análisis incluye las muertes de menores en territorio ucraniano dentro de las fronteras de 1991, es decir, junto con Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, que fueron anexionados por Moscú entre 2014 y 2022.

Los datos correspondientes a Rusia incluyen solo el territorio del país reconocido internacionalmente.

Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania.Una enfermera comprueba la temperatura de un bebé prematuro dentro de una incubadora de temperatura controlada en el centro perinatal regional de Zaporizhzhia.Los expertos afirman que las causas de los partos prematuros son complejas, pero el profundo estrés psicológico y físico que la guerra inflige a las mujeres embarazadas contribuye a ello. La delicada tarea de mantener con vida a los recién nacidos se ve aún más dificultada por el conflicto.
1 / 13 | Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania. Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. - Evgeniy Maloletka

Según el medio, para septiembre de 2026, se pueden confirmar 873 muertes en Ucrania y 67 en Rusia.

Se trata solo de una estimación inicial, ya que el número real de víctimas puede ser mucho mayor, indica Meduza, que subraya que este año el número de fallecimientos entre los menores rusos y ucranianos ha aumentado en comparación con otros periodos de la guerra.

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UcraniaRusia
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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