Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
11 de octubre de 2026
89°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Macron dice que Ucrania “está dispuesta” a tregua energética con Rusia anunciada por Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sin embargo, se mostró este mismo domingo “sorprendido” de esa presunta tregua

11 de octubre de 2026 - 1:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que su país apoya “sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética, a la que Ucrania está dispuesta”, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a pesar de la “sorpresa” expresada por el líder ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Francia apoya sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética, a la que Ucrania está dispuesta”, declaró en un mensaje en X Macron, poco después de que Trump asegurase que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

Sin embargo, el propio Zelenski se mostró este mismo domingo “sorprendido” de esa presunta tregua.

Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania.Una enfermera comprueba la temperatura de un bebé prematuro dentro de una incubadora de temperatura controlada en el centro perinatal regional de Zaporizhzhia.Los expertos afirman que las causas de los partos prematuros son complejas, pero el profundo estrés psicológico y físico que la guerra inflige a las mujeres embarazadas contribuye a ello. La delicada tarea de mantener con vida a los recién nacidos se ve aún más dificultada por el conflicto.
1 / 13 | Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania. Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. - Evgeniy Maloletka

Macron criticó a Rusia y advirtió de que “en este momento” Moscú “sigue rechazando” ese alto el fuego, pues está “intensificando aún más en las últimas horas sus ataques contra las infraestructuras ucranianas”.

“Francia seguirá estando al lado de Ucrania y del presidente Zelenski”, ahondó el dirigente francés, en una velada alusión a las recientes declaraciones de Trump, quien estimó que Ucrania necesita otro presidente.

Tags
UcraniaEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 11 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: