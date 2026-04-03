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Un avión de combate estadounidense se estrella en Ormuz luego de que Irán derribara un caza F-15

Las fuerzas de Estados Unidos siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante de la nave de ataque

3 de abril de 2026 - 4:02 PM

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Captura del vídeo difundido por la Agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que muestra lo que el medio identifica como restos del caza estadounidense F-15E derribado en el sur de Irán. (Agencia Tasnim)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un avión de combate estadounidense se estrelló este viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.

El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní.

Según explicaron al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

Captura del vídeo difundido por la Agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que muestra lo que el medio identifica como restos del caza estadounidense F-15E derribado en el sur de Irán. Irán derribó un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio, según informaron funcionarios de EE.UU. y medios afines a Teherán a varios medios estadounidenses este viernes. Se desconoce el paradero exacto del avión de combate, que sería un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán.
Captura del vídeo difundido por la Agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que muestra lo que el medio identifica como restos del caza estadounidense F-15E derribado en el sur de Irán. Irán derribó un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio, según informaron funcionarios de EE.UU. y medios afines a Teherán a varios medios estadounidenses este viernes. Se desconoce el paradero exacto del avión de combate, que sería un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán. (Agencia Tasnim)

En cambio, no se han dado detalles de cómo y dónde ocurrió el incidente exactamente.

Mientras tanto, las fuerzas de Estados Unidos siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.

Uno de los dos pilotos de ese avión sí que fue recuperado por Washington y se encuentra recibiendo atención médica, según dijeron dos personas cercanas al asunto a la cadena CNN.

El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacar la república islámica “con dureza” durante las próximas dos o tres semanas.

Trump ofreció un discurso a la nación este miércoles en el que, lejos de declarar el fin de la guerra, no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las supuestas últimas semanas de conflicto, ni de la apertura del estrecho de Ormuz.

Captura del vídeo difundido por la Agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que muestra lo que el medio identifica como restos del caza estadounidense F-15E derribado en el sur de Irán.
Captura del vídeo difundido por la Agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que muestra lo que el medio identifica como restos del caza estadounidense F-15E derribado en el sur de Irán. (Agencia Tasnim)
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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