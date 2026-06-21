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Un hombre fallece al caer desde las gradas en concierto de rock en el Madison Square Garden

El incidente ocurrió durante la presentación del grupo Goose

21 de junio de 2026 - 10:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las heridas parecían compatibles con una caída de una posición elevada. (Brittainy Newman)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - Un hombre de 51 años falleció tras caer al vacío durante un concierto celebrado en el Madison Square Garden el sábado por la noche, según informaron las autoridades.

Los agentes que acudieron a una llamada al 9-1-1 alrededor de las 9:51 de la noche encontraron al hombre inconsciente y sin dar señales de vida, con lesiones que indicaban una caída desde una “posición elevada”, según informó la Policía de la ciudad de Nueva York en un comunicado.

Fue trasladado a un hospital, donde se certificó su fallecimiento. La policía no ha revelado su nombre.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada antes de su publicación.

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Madison Square GardenNueva York
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