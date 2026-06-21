Un hombre fallece al caer desde las gradas en concierto de rock en el Madison Square Garden

NUEVA YORK - Un hombre de 51 años falleció tras caer al vacío durante un concierto celebrado en el Madison Square Garden el sábado por la noche, según informaron las autoridades.

Los agentes que acudieron a una llamada al 9-1-1 alrededor de las 9:51 de la noche encontraron al hombre inconsciente y sin dar señales de vida, con lesiones que indicaban una caída desde una “posición elevada”, según informó la Policía de la ciudad de Nueva York en un comunicado.

Fue trasladado a un hospital, donde se certificó su fallecimiento. La policía no ha revelado su nombre.

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