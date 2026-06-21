Un hombre fallece al caer desde las gradas en concierto de rock en el Madison Square Garden
El incidente ocurrió durante la presentación del grupo Goose
21 de junio de 2026 - 10:47 AM
21 de junio de 2026 - 10:47 AM
NUEVA YORK - Un hombre de 51 años falleció tras caer al vacío durante un concierto celebrado en el Madison Square Garden el sábado por la noche, según informaron las autoridades.
Los agentes que acudieron a una llamada al 9-1-1 alrededor de las 9:51 de la noche encontraron al hombre inconsciente y sin dar señales de vida, con lesiones que indicaban una caída desde una “posición elevada”, según informó la Policía de la ciudad de Nueva York en un comunicado.
Fue trasladado a un hospital, donde se certificó su fallecimiento. La policía no ha revelado su nombre.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada antes de su publicación.
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