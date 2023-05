Un inversionista estadounidense compró dos islas caribeñas que fueron alguna vez propiedad del fallecido Jeffrey Epstein y donde, según las autoridades, ocurrieron muchos de los delitos del financista acusado de abusar de niñas menores de edad.

Stephen Deckoff, de SD Investments LLC, compró Great St. James y Little St. James, parte de las Islas Vírgenes Estadounidenses, por $60 millones y planea construir allí un resort de lujo, reveló un portavoz a The Associated Press el jueves. Las islas estaban en venta por un total de $110 millones.

La firma de inversiones indicó en una nota de prensa que parte de las ganancias de la venta irán al gobierno de las Islas Vírgenes como parte de un acuerdo con la herencia de Epstein.

Forbes fue el primer medio en reportar la compra, el miércoles.

El resort de 25 habitaciones abrirá en 2025 y se espera que impulse el turismo y la creación de empleos, dijo la firma.

Las islas originalmente estaban en venta por $55 millones cada una. Little St. James, que los locales han apodado “La isla del pedófilo”, cuenta con tres playas, un helipuerto, estaciones gasolineras y más de 28 hectáreas de tierra. Great St. James tiene más de 65 hectáreas y tres playas.

Epstein se suicidó en la cárcel cuando aguardaba juicio en 2019, por acusaciones de abusar sexualmente de gran cantidad de niñas, algunas de 14 años. Según las autoridades, algunas de las jóvenes habían sido llevadas a su casa en el Caribe.