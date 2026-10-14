Una nueva era en la protección solar: llega a Estados Unidos un novedoso “filtro” para la piel

Por primera vez en más de un cuarto de siglo, los estadounidenses cuentan con una nueva opción a la hora de comprar protector solar: un filtro químico que protege la piel y que lleva mucho tiempo siendo la opción preferida en Europa y otras partes del mundo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el bemotrizinol —también conocido como BEMT— en junio. Los primeros protectores solares que lo contienen ya están llegando a las tiendas de Estados Unidos, entre ellos productos de Neutrogena y otros fabricantes.

Los dermatólogos afirman que esta sustancia química cubre una importante carencia del mercado, ya que ofrece una protección amplia, al igual que los ingredientes más consolidados de los protectores solares, pero sin sus inconvenientes estéticos, como las rayas blancas.

El BEMT cuenta con décadas de datos sobre seguridad que lo avalan, incluidos estudios que demuestran que su absorción a través de la piel es mínima. Esto ha sido motivo de preocupación en el caso de algunas sustancias químicas de protección solar más antiguas.

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1 / 22 | 📷 En imágenes: así captaron el eclipse solar en distintas partes del mundo. Entre nubes y durante un eclipse solar, la Estación Espacial Internacional cruzó frente al Sol en esta imagen captada cerca de Hodgdon, Maine. - Joel Kowsky 1 / 22 📷 En imágenes: así captaron el eclipse solar en distintas partes del mundo Entre nubes y durante un eclipse solar, la Estación Espacial Internacional cruzó frente al Sol en esta imagen captada cerca de Hodgdon, Maine. Joel Kowsky Compartir

“No se trata de un ingrediente totalmente nuevo que vayas a ser la primera persona en probar”, afirmó la Dra. Jennifer Stein, dermatóloga de NYU Langone Health.

Esto es lo que hay que saber:

Un nuevo ingrediente ofrece una amplia protección sin dejar marcas

Para que sean eficaces, los protectores solares deben proteger contra los dos tipos de luz ultravioleta que pueden dañar la piel: los rayos UVB, que son los que provocan la mayoría de las quemaduras solares, y los rayos UVA, que suponen el mayor riesgo de cáncer de piel y arrugas.

Los protectores solares que bloquean ambos tipos se denominan “protección de amplio espectro”. Los que no lo hacen deben llevar una etiqueta de advertencia de la FDA.

BEMT es el primer protector solar de base química de Estados Unidos que ofrece esta doble protección. Anteriormente, los fabricantes tenían que mezclar varios ingredientes para proteger contra los rayos UVA y UVB.

“Este ingrediente ofrece una solución a lo que actualmente supone una gran carencia en lo que respecta a proporcionar una protección eficaz contra los rayos UVA”, afirmó David Andrews, director científico del Environmental Working Group, una organización sin ánimo de lucro que aboga por unas normas más estrictas en materia de protectores solares.

1 / 5 | Blue Ghost: así fueron las imágenes que captaron a la Tierra y el Sol desde la Luna. Esta imagen captada por el módulo Blue Ghost muestra la puesta de Sol desde la perspectiva de la Luna, con la Tierra y Venus en la distancia. - NASA/Firefly Aerospace 1 / 5 Blue Ghost: así fueron las imágenes que captaron a la Tierra y el Sol desde la Luna Esta imagen captada por el módulo Blue Ghost muestra la puesta de Sol desde la perspectiva de la Luna, con la Tierra y Venus en la distancia. NASA/Firefly Aerospace Compartir

Desde hace tiempo se ha demostrado que existe otro tipo de protectores solares, que utilizan minerales como el óxido de zinc y el dióxido de titanio, y que ofrecen una protección eficaz contra ambos tipos de luz ultravioleta. Estas fórmulas a base de minerales actúan bloqueando físicamente los rayos nocivos que inciden sobre la piel.

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Sin embargo, algunas personas —sobre todo aquellas con la piel más oscura— tienden a evitarlos porque provocan rayas blancas y decoloración. En otros casos, a la gente no le gusta su textura o consistencia.

“Son buenos protectores solares”, dijo Stein. “Pero para las personas a las que no les gusta mucho usarlos —quizá porque no les gusta cómo se sienten en la piel—, esta es una buena opción”.

La nueva fórmula penetra menos en la piel

El hecho de que los protectores solares de base química sean absorbidos por la piel implica que deben estudiarse minuciosamente para garantizar que no se acumulen en el organismo en niveles peligrosos.

El mes pasado, la FDA revocó la autorización de un antiguo ingrediente químico, la oxibenzona, tras determinar que “se absorbía a través de la piel en mayor medida de lo que se creía hasta entonces”.

Eso no supone ningún problema con BEMT.

“Es una molécula demasiado grande como para penetrar realmente en la piel y ser absorbida por el torrente sanguíneo”, explicó Stein. “Los antiguos protectores solares químicos tenían moléculas pequeñas”.

Como parte de su evaluación de seguridad, la FDA analizó los estudios sobre el BEMT realizados en más de 500 pacientes por el fabricante neerlandés DSM Nutritional Products. Según los estudios, los niveles de esta sustancia química absorbidos por la piel eran prácticamente indetectables.

Los evaluadores de la agencia señalaron que los estudios realizados en personas que utilizaron el protector solar a diario durante un máximo de tres semanas demostraron que el BEMT “no provocaba irritación” ni reacciones alérgicas. En consecuencia, la FDA clasificó este ingrediente como “generalmente reconocido como seguro y eficaz”, al igual que los ingredientes minerales más antiguos, como el óxido de zinc y el dióxido de titanio.

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Actualmente se utilizan más de una docena de ingredientes adicionales en los protectores solares de Estados Unidos, pero la FDA ha indicado que exigirá pruebas adicionales que respalden su seguridad y eficacia. La revisión de la FDA forma parte de una iniciativa en curso para revisar los ingredientes de los protectores solares de Estados Unidos, que se puso en marcha en 2019.

Se necesitan más pruebas sobre el impacto en los arrecifes de coral

Los científicos han demostrado que algunos ingredientes de los protectores solares pueden provocar el blanqueamiento y dañar los arrecifes de coral. Esto ha llevado a la prohibición de dos ingredientes químicos —la oxibenzona, el ingrediente señalado recientemente por la FDA, y el octinoxato— en Hawái y en algunas zonas de Florida. Se estima que alrededor del 25% del protector solar que las personas se aplican en la piel se elimina al nadar o al meterse en el mar.

El Gobierno de Estados Unidos no clasifica el impacto medioambiental de los protectores solares, y las afirmaciones publicitarias como “seguro para los arrecifes” o “respetuoso con los arrecifes” carecen de una definición o de requisitos estándar. La agencia medioambiental de la Unión Europea ha encontrado “pruebas limitadas de toxicidad medioambiental” en relación con el BEMT, pero es necesario llevar a cabo investigaciones a más largo plazo.

Los ingredientes minerales, como el óxido de zinc, suelen considerarse más seguros para el medio ambiente, aunque algunos expertos recomiendan evitar las denominadas “formulaciones nano”. Estos productos están elaborados con partículas minúsculas que tienen más probabilidades de ser inhaladas o absorbidas por los organismos marinos.

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Los productos químicos más antiguos solían ser inestables

Los expertos afirman que el BEMT tiene otra ventaja clave: no se degrada rápidamente con la exposición al sol. Esto ha supuesto un problema especial para la avobenzona, el único otro ingrediente de origen químico que filtra la radiación UVA.

“Se sabe que la avobenzona es especialmente inestable por sí sola, y se han dedicado muchos esfuerzos y trabajos de reformulación a intentar encontrar formas de estabilizarla”, afirmó Andrews. “El BEMT es considerablemente más estable”.

Al igual que con todos los protectores solares, los dermatólogos afirman que es importante volver a aplicarlos cada pocas horas, y con mayor frecuencia si te bañas o sudas mucho.

Además, según Stein, no se debe confiar únicamente en el protector solar cuando se pasa tiempo al aire libre. Hacer pausas a la sombra, llevar un sombrero y ropa que proteja del sol son medidas de protección importantes.