13,147 empleados del gobierno central recibirán un ajuste salarial en la nómina de este viernes

“Esto no es un aumento (de sueldo). Es un ajuste salarial . Es ver si estaban por debajo de ese 90%. Entre la mediana, que era lo que se había establecido, que es el punto de partida hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, que fue que se estableció el mínimo del 80%, como en un sistema de bandas, pues, se creó, entre el 100% y el 80%, el 90%. Los empleados que estaban por debajo fueron llevados a ese 90%”, explicó Maldonado, quien estuvo acompañada por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco , y Arnaldo Cruz , director de investigación de política pública de la JSF.

Las agencias más impactadas

Aunque no precisó cuánto dinero más, en promedio, recibirá un empleado público en su cheque quincenal durante la segunda fase de la reforma, Maldonado comentó que “el ajuste anual aproximado es de $3,240 dólares” .

“ No podemos, el primer día, abrir la pluma y empezar a repartir el dinero a todo el mundo porque vamos a caer en el mismo sitio . Aquí, estamos alcanzando el 70% de los empleados elegibles. Un número alto, y entiendo la posición de esos empleados que están en el 30%”, agregó.

Cuestionado sobre las disparidades que exhibe el gobierno cuando han trascendido nóminas de empleados de confianza que cuestan millones de dólares al erario, Blanco manifestó: “Mientras haya sistemas jerárquicos, va a haber disparidad. Eso es inevitable. No todo el mundo está en la misma escala, no todo el mundo tiene las mismas responsabilidades, no todo el mundo tiene las mismas funciones”.