El secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo este martes que “le preocupa” la carencia de ginecólogos obstetras en Fajardo, pero aclaró que ese servicio se sigue brindando a través del hospital Caribbean Medical Center en ese municipio.

Además, sostuvo que, aunque el hospital HIMA de Fajardo cerró su área de partos, hay opciones para las mujeres embarazadas del área este.

“Creo que se creó un pánico totalmente innecesario”, afirmó.

“Cuando me refería a pánico, me refiero a que si yo fuera mujer, estuviera en mi casa y estuviera a punto de parir, claro que me va a entrar ansiedad y pánico porque lo que dijeron es que no había sala de parto hasta llegar a Carolina. ¿Si me preocupa? Sí, me preocupa. Hay 77 ginecólogos en Puerto Rico obstetras. Por eso también estamos añadiendo residencias”, agregó.

Agregó que además del hospital Caribbean Medical Center de Fajardo, que cuenta con cuatro salas de parto y dos ginecólogos, Salud mantiene contrato para alquilar un avión y helicóptero para emergencias en la zona este, particularmente las que se producen en Vieques y Culebra, incluyendo partos.

“Si es una emergencia de labor de parto, puede llegar a Fajardo en 10 minutos”, apuntó.