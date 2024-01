Abonados alegan que enfrentan problemas para efectuar pagos, pero AAA asegura que su sistema está “funcionando bien”

A través de X (anteriormente conocida como Twitter), los clientes de la AAA reportaron fallas en el sistema que incluyen no tener acceso a cuentas existentes, la incapacidad para actualizar la información de clientes y no poder conectar sus cuentas a la aplicación móvil de la corporación pública.

Asimismo, entre las denuncias figura que el personal de servicio al cliente no contesta llamadas telefónicas, por lo que tampoco lograron pagar mediante este mecanismo. Un ciudadano denunció que, a pesar de que hizo su pago mensual a tiempo, recibió un cobro adicional debido a que, presuntamente, el pago no fue procesado por la corporación pública.

No obstante, las denuncias fueron refutadas por Arnaldo Jiménez Acevedo, vicepresidente de Planificación Estratégica de AAA, quien aseguró que la plataforma no presenta ningún inconveniente y que los obstáculos que enfrentan los abonados están relacionados con la falta de actualización de su información.

“La gran mayoría de las situaciones que hemos visto han sido clientes que no tienen un número de teléfono actualizado en la base de datos… en otras instancias, hemos recibido algunos casos que no tienen información del número de licencia de conducir… Si el dato no está, el sistema los está rechazando hasta tanto se actualice el perfil del cliente”, sostuvo.