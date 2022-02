El gobernador Pedro Pierluisi anunció este lunes que el gobierno encaminó varias iniciativas con el fin de que los contribuyentes soliciten el Crédito por Menor Dependiente (CTC, por sus siglas en inglés) y el Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC, por sus siglas en inglés), dos programas que espera ayuden a combatir la pobreza infantil y mejorar las condiciones de las familias trabajadoras en la isla.

Destacó que las iniciativas incluyen estrategias de varias agencias de gobierno, encabezadas por el Departamento de Hacienda, para orientar a la ciudadanía sobre cómo llenar la planilla sobre contribución de ingresos estatal o federal para solicitar los créditos. Se trata de centros de orientación en lugares estratégicos y movilización de funcionarios públicos que orienten a las personas que viven en residenciales públicos o comunidades marginadas sobre la posibilidad que tienen de reclamar el CTC mediante una planilla federal, dijo el primer ejecutivo.

Estimó que solo en los residenciales se esperan impactar con estos créditos contributivos cerca de 19,300 familias en 328 residenciales públicos.

PUBLICIDAD

“En los residenciales ya están aprobados 200 Centros (Self-Stand Alone Centers) que estarán en los Centros Educativos Tecnológicos y Centros Comunales de nuestros residenciales y contarán con personal disponible para asistir a los residentes de vivienda pública en la radicación de la planilla federal correspondiente. Estos centros se están desarrollando prioritariamente, para familias con $0 ingresos pues va a ser una planilla sumamente fácil de llenar”, precisó el primer ejecutivo.

“En el caso de las personas con ingresos, la AVP estará coordinando con Hacienda para movilizar los residentes con planillas más complejas (que son menos del 20% de la población elegible) a los centros VITA. El plan incluye transportación para esas personas que por la complejidad de su planilla puedan requerir apoyo personalizado de un preparador certificado en alguno de los centros VITA del Departamento de Hacienda”, agregó.

Otra iniciativa incluye enviar mensajes a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para que reclamen los créditos contributivos. Además, la página oficial de La Fortaleza tendrá una calculadora “en la que cualquiera puede poner sus ingresos y cantidad de dependientes y le deja saber un estimado de sus beneficios”, afirmó el gobernador.

“La ODSEC (Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario) trabaja con 756 comunidades a través de todo Puerto Rico. Destacará personal de cada región para que lideren los esfuerzos de divulgación de la ayuda en conjunto con voluntarios provenientes del liderato comunitario y de organizaciones sin fines de lucro identificados”, destacó el gobernador.

Pierluisi puntualizó que el CTC no necesariamente puede ser solicitado por personas que de ordinario radican planillas sobre contribución de ingresos o trabajan.

PUBLICIDAD

Precisó que Hacienda ha establecido dos centros de ayuda, uno en Plaza Las Américas y otro en Ponce Mall, para asistir en la radicación de las planillas. A partir del 10 de marzo se abrirán tres centros adicionales en Mayagüez Mall, los outlets de Barceloneta y en Caguas, dijo el gobernador en conferencia de prensa junto a varios jefes de agencia.

Además, Hacienda tendrá presencia en cada una de las Ferias Fortaleza por Puerto Rico. Mañana, por ejemplo, estarán en Naranjito.

“En primer lugar, el Crédito Contributivo por Ingreso Devengado es el programa federal más efectivo para incentivar el trabajo. Estimamos que muchas familias se pueden beneficiar de este importante programa que ayuda a puertorriqueñas y puertorriqueños trabajadores y a sus familias. Sobre $800 millones serán distribuidos por el Departamento de Hacienda a nuestra fuerza trabajadora. De esos, $612 millones provienen de fondos federales y están asegurados por los próximos 10 años”, indicó el gobernador.

Explicó que toda persona trabajadora residente de Puerto Rico que tenga 19 años o más para el año y que genere ingreso bruto ganado, podrá solicitar el Crédito por Trabajo en su planilla de contribución sobre ingresos.

En el caso del Crédito por Menor Dependiente, el primer ejecutivo explicó que este año, por razón de la pandemia, toda persona que sea custodio de niños o niñas menores de seis años podrá recibir $3,600 por niño, mientras que por menores de 6 a 17 años podrá recibir $3,000.

“Para este crédito no es necesario estar en la fuerza laboral, ya que el único requisito es ser custodio de menores y estar dentro de los límites de ingresos. El año que viene, el beneficio vuelve a ser de $2,000 por cada dependiente menor de 17 años. Este es un programa federal importantísimo que pone fondos en los bolsillos de nuestras familias y busca lograr que nuestros niños y niñas no vivan en pobreza. Ahora, todas las familias son elegibles, no solo las de tres menores dependientes o más, como era antes”, explicó Pierluisi.

PUBLICIDAD

El secretario de Hacienda, Francisco Parés, estimó que se pudiesen distribuir en Puerto Rico $1,500 millones por concepto del CTC. Se informó que Hacienda está participando en el Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (“VITA”, por sus siglas en inglés). El propósito de esta iniciativa es asistir a las personas que cumplan con los requisitos a solicitar el Crédito por Menor Dependiente.

Este crédito se podrá reclamar en o antes del 18 de abril de este año y únicamente en la planilla contributiva federal, utilizando el Formulario 1040 PR.

“Hemos estado en constante comunicación con el gobierno federal, incluyendo la Casa Blanca, el IRS y miembros claves del Congreso, y hemos recibido constante apoyo para fomentar que todos en la Isla aprovechen estos incentivos”, sostuvo el primer ejecutivo quien informó que se desarrolló un website federal que incluyó la información local, que es www.childtaxcredit.gov/puerto-rico.