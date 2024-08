Advertencia de la contralora sobre compra de bultos en Educación con nombre de la secretaria Yanira Raíces: “Me parece una decisión muy desacertada”

“¿Cuál es el fin público del bulto? Pues puedo entenderlo. Tal vez, eso tiene algún sentido. Pero, ¿cuál es el fin público de ponerle el nombre de ella? Me parece una decisión muy desacertada de ella. Me parece que el sentido común se le fue”, sostuvo la contralora en entrevista con El Nuevo Día .

Al recalcar que la Oficina del Contralor fiscaliza, promueve y verifica el buen uso de los fondos públicos, Valdivieso dijo que puede investigar que la compra de ese material se haya hecho siguiendo los debidos procesos. “Desgraciadamente, no hay una ley que yo le pueda decir que ella rompió por ponerle su nombre” , reconoció.

Asimismo, indicó que se comunicó con la Oficina de Ética de Gubernamental y la Oficina del Contralor Electoral (OCE), y confirmó que no hay leyes que lo prohíban, pero recalcó que se trata de una acción que no procedía, solo “por sentido común” .

“Ahí lo importante es el bulto. Si el bulto tiene el nombre del Departamento (de Educación) y menciona a la secretaria, pues eso no tiene mayor consecuencia. El Código Electoral no le aplica a los secretarias y los secretarios”, planteó el mandatario cuando se le preguntó sobre el tema, al participar en una feria de servicios en Corozal.

Entretanto, el contralor electoral, Walter Vélez , explicó que la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas fue enmendada en 2011, y se eliminó su alcance sobre los funcionarios. Previo a ese cambio, el estatuto establecía que no se podían usar fondos públicos “para resaltar la imagen en anuncios, pautas o material promocional de ningún funcionario”.

“ (La ley) es específica en disponer que no puede contener el nombre de ningún funcionario electo, aspirante o candidato. Esa fue la política pública de los legisladores y del gobierno. Yo administro la ley”, aclaró Vélez.

“Para que puedan llevar sus materiales, equipos y efectos escolares al salón de clases. Se busca que los maestros no tengan que invertir de su dinero para asuntos relacionados a su trabajo. Estos fueron adquiridos mediante cotizaciones hechas por la Oficia de Compras de la agencia mediante el trámite correspondiente en ley”, sostuvo Raíces.

De otra parte, Pierluisi manifestó que se solidariza con los empleados de comedores escolares del Departamento de Educación, quienes realizarán una manifestación este viernes frente a la agencia para exigir “justicia salarial” . Recordó, además, que esa agencia no se benefició del Plan de Clasificación y Retribución aprobado el año pasado y avalado por la Junta de Supervisión Fiscal.

“Yo le he estado dando seguimiento, y mi equipo, a ese plan de clasificación y retribución pendiente para el personal de comedores escolares. O sea, que me solidarizo con su reclamo. Lo que sí les pido es que no abandonen su servicio, porque es esencial”, expresó el gobernador.