Dos agentes federales entregaron, en la mañana de hoy, un requerimiento de información en la División de Servicios Legales del Municipio de Ponce, cuyo alcalde, Luis Irizarry Pabón, ya es objeto de una pesquisa de parte de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI).

Varias fuentes cercanas a la administración de Irizarry Pabón dijeron a El Nuevo Día que dos agentes, de una dependencia federal que no precisaron, llegaron esta mañana en una guagua blanca a la Casa Alcaldía, se bajaron y entregaron el requerimiento de información (subpoena) en la oficina antes mencionada. Según las fuentes, los agentes estuvieron más de una hora en la Casa Alcaldía.

Irizarry Pabón, quien esta tarde se reunió con miembros del comité en Ponce del Partido Popular Democrático (PPD) en las instalaciones de la Unión de Trabajadores del Muelle Local 1903, ubicado en la comunidad Playa, declinó responder preguntas sobre la supuesta visita de agentes federales a la alcaldía.

PUBLICIDAD

“No voy a hacer comentarios porque soy un alcalde y un presidente de partido que respeta los procesos. Cualquier tipo de investigación, vamos a darle la bienvenida porque a la larga, se va a saber la verdad. No vamos a hacer ningún tipo de comentario por ahora. Vamos a dejar que los procesos sigan. Ya el Departamento de Justicia hizo un referido para investigar a fondo por un FEI. Nosotros vamos a seguir trabajando”, sostuvo el alcalde, quien niega haber cometido alguna ilegalidad.

Irizarry Pabón descartó que tenga la intención de renunciar. “Jamás y nunca… esa palabra no existe en mi mente”, dijo. “Entendemos que es un precedente que no existe en el partido. Este alcalde es claro; este alcalde no ha sido acusado de nada. Estamos en (proceso) de investigación y, en su momento, se va a saber la verdad y la verdad no va a ser linda”, agregó.

“Ponce tiene alcalde. Ponce tiene presidente. Vamos a seguir hacia adelante”, manifestó el alcalde, quien asegura que coopera con cualquier investigación que se haga en su contra.

Las fuentes desconocen qué investigan los federales y siquiera si la pesquisa apunta al alcalde.

Irizarry Pabón, un médico generalista que está en su primer término como alcalde de Ponce, es objeto de una pesquisa estatal por presuntamente haber obligado a empleados municipales a pagar un préstamo personal de $50,000 que él tomó durante los últimos días de la campaña de 2020 para costear parte de su esfuerzo por derrotar a la exalcaldesa María “Mayita” Meléndez, quien gobernó la ciudad por doce años.

PUBLICIDAD

Al referirlo al FEI la semana pasada, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, afirmó que la prueba recopilada demostró que, mediante intimidación, Irizarry Pabón logró que sus subalternos proveyesen aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar, parcialmente, los gastos de su campaña política”

“Existe causa suficiente para creer que el alcalde de Ponce incurrió en los delitos de extorsión y enriquecimiento injustificado, indicó Emanuelli, quien también el imputa al alcalde violaciones a las leyes de Ética Gubernamental y de Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.

El liderato del PPD ha cerrado filas con Irizarry Pabón, dándole espacio para que enfrente sus problemas legales desde la alcaldía sin pedirle la renuncia. “Queremos confiar en que sí, que el alcalde vive sus valores”, dijo el secretario general de la colectividad, Luis Vega Ramos, un día después de que el alcalde fuera referido al FEI.

Irizarry Pabón también ha sido objeto de controversias por expresiones homofóbicas que ha hecho públicamente su esposa, Miyady Velázquez, de quien se han hecho imputaciones de que confecciona lista de personas homosexuales en el ayuntamiento con el fin de hacerles proselitismo religioso.

El alcalde Irizarry Pabón confirmó en parte esas versiones, al decir en radio, el pasado 21 de febrero: “Las terapias de amor que ofreció mi esposa eran para ayudar a personas homosexuales, adictas a la pornografía o el alcoholismo. En ningún momento es para discriminar. Son voluntarias y nunca se han promocionado en el Municipio”.