Aprueban $8.7 millones para el pago de horas extras adeudadas a los policías

No obstante, advirtió que no concederá extensiones adicionales porque se trata de una partida del Fondo General asignada desde el año fiscal 2021.

Sobre la transacción, Blanco indicó que había un remanente de $8,674,678 para el pago de horas extras a los policías, asunto que se lleva trabajando “hace varios años, no solamente para pagar” la deuda actual por ese concepto, “sino todo lo que había acumulado”.

“Es un dinero que estaba en el presupuesto desde el 2021. Se identificó un pote, pero había que trabajar un proceso de reconciliación. Tengo entendido que, prácticamente, no queda nada de las horas atrasadas. Lo que pasa es que se sigue extendiendo el tiempo, pero no debe pasar de esa fecha (diciembre 2024) su uso ”, afirmó Blanco.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) no precisó la cantidad de policías que recibirán el pago por horas extras trabajadas.

No liberan fondos para vigilancia en zona turística

No obstante, la Junta no avaló la liberación de los fondos porque Turismo no entregó información solicitada en la fecha límite del 14 de junio.