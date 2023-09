El personal y los padres, madres o encargados de los alumnos en las escuelas públicas podrán aprovechar mañana, viernes, la suspensión de clases para orientarse, dar sus impresiones y expresar sus cuestionamientos en torno a la respuesta del Departamento de Educación (DE) al episodio de calor extremo que, desde abril, afecta al país y que ha obligado a la agencia a tomar acciones para mejorar la experiencia en las aulas.

Al menos, esa es la aspiración de la designada secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, respecto a lo que sucederá mañana en los 856 planteles públicos.

“Es una buena oportunidad de dar conocimiento, de establecer estrategias. Ya hay algunas que nosotros establecimos a través de un comunicado, pero las escuelas son diferentes. Mañana, para mí, es un día importante, porque vamos a estar orientando tanto a la facultad como a los padres”, dijo a El Nuevo Día.

Hace una semana, Raíces Vega informó una serie de medidas para atender el calor, que incluyen dar mantenimiento a las más de 6,000 fuentes de agua en las escuelas, habilitar centros de hidratación en puntos estratégicos y la adquisición de abanicos y acondicionadores de aire para instalar en los salones.

PUBLICIDAD

Las orientaciones al personal comenzaron más temprano esta semana, informó la funcionaria, cuando se capacitó a las enfermeras escolares y directores sobre los efectos del calor en la comunidad y las medidas propuestas por el DE. Ahora, estas personas serán las responsables de llevar la información y contestar las dudas de la comunidad escolar.

Este viernes, la jornada comenzará en la mañana, con una presentación a la facultad y, en la tarde, a los padres. También, se deberá abrir el espacio para recomendaciones y preguntas. La efectividad de la iniciativa se evaluará mediante un formulario para conocer las impresiones de los participantes. Igualmente, se tomará asistencia.

“Los (directores) regionales van a estar en la calle, visitando las escuelas. Esta servidora, también, estaré tratando de ir a las escuelas para ver cómo se da este proceso”, anticipó Raíces Vega.

Aparte del insumo de las comunidades, el DE evalúa los datos recabados sobre la infraestructura de los 856 planteles para, periódicamente, revisar los planes de acción. “Estamos trabajando la situación, atenderla, como yo he dicho, a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, las medidas que están en el comunicado. A mediano y largo plazo, es trabajar sobre los aires que tenemos”, añadió la secretaria.

Aun así, Raíces Vega no dio una razón clara de por qué las medidas para mitigar las altas temperaturas no se implantaron previo al inicio del año escolar, considerando que el actual episodio de calor extremo se inició en abril. Sí mencionó que ha habido conversaciones sobre el “clima escolar” y el cambio climático, e hizo referencia a planes para atender las subestaciones en las escuelas con miras a que aguanten la carga eléctrica para la instalación de acondicionadores de aires y abanicos.

PUBLICIDAD

Asimismo, contó que ya ordenó la elaboración de un estudio del impacto económico y energético de los planes propuestos. “Tengo entendido que, dentro de 30 a 45 días, me van a entregar los resultados del estudio”, aseguró.

Insatisfechos los gremios tras reuniones con la secretaria

De otra parte, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) exigió a Raíces Vega, en una conferencia de prensa celebrada este jueves, que reconsidere sus posturas en cuanto a las acciones inmediatas que le propusieron en reuniones a principios de agosto y de septiembre.

“Le hemos presentado una serie de medidas que, entendemos, tienen que tomarse inmediatamente, no pueden tomar mucho tiempo. Nuestra postura inicial es reducir el horario escolar, eso se está utilizando en otras partes del mundo y nosotros nos estamos quedando atrás”, dijo Raúl González Colón, vicepresidente del sindicato.

A preguntas de El Nuevo Día, la secretaria designada indicó que la AMPR solo propuso el horario alterno hasta el mediodía, lo que –explicó– se determinaría caso a caso.

“Tengo escuelas que tienen aire. ¿Cómo voy a llevar una escuela que tiene aire acondicionado hasta el mediodía solamente porque ellos querían que todas las escuelas estuvieran hasta el mediodía? Eso fue lo único, esa fue la única propuesta. Ellos no me hablaron a mí ni de la ropa y no hablaron de los oasis, ni me hablaron de los alimentos, nada. Ellos vinieron, se sentaron y me dijeron: todas las escuelas hasta el mediodía. Esa fue la única propuesta”, arguyó Raíces Vega.

Entretanto, el Frente Unido en Defensa de la Escuela Pública –que agrupa a la Federación de Maestros de Puerto Rico, ÚNETE y EDUCAMOS– sostuvo un encuentro el martes con la funcionaria, quien se mostró satisfecha con lo dialogado.

PUBLICIDAD

No obstante, la vicepresidenta de EDUCAMOS, Eva Ayala, aseveró que, pese a que la reunión fue respetuosa, no se logró generar una mesa de diálogo para discutir propuestas para atender la situación del calor en las escuelas.

“La reunión fue un ambiente cómodo, no fue de tirantez. Fue una reunión donde inicialmente tuvimos que cortar un poquito, porque se había tornado como un monólogo, donde ella rompió a hablar y hubo que interrumpirla y decirle: mira, nosotros queremos que usted escuche nuestros planteamientos. A duras penas, pudimos ir intercalando en la conversación de ella nuestras propuestas”, relató la maestra a El Nuevo Día.

Ayala destacó que la secretaria permitió que el doctor Pablo Méndez Lázaro, experto en salud ambiental y cambio climático, diera una presentación y brindara literatura sobre el tema.

“La bola está en la cancha de ella, nosotros le llevamos un experto, nosotros le llevamos unas propuestas, nosotros mostramos nuestra disposición a trabajar en conjunto y esperamos, pues, que la respuesta de parte de ella sea positiva”, añadió.