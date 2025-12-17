Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asume y la Guardia Nacional firman acuerdo para fortalecer el sustento de hijos de militares

La alianza busca atender el bienestar de los menores mediante un enfoque preventivo

17 de diciembre de 2025 - 7:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ayudante general de Puerto Rico, el coronel Carlos J. Rivera Román, junto a la administradora de Asume, María del Mar Mateu Meléndez. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Administración para el Sustento de Menores (Asume) y la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) firmaron el martes un acuerdo para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de sustento económico de los hijos e hijas de miembros de la fuerza militar.

La alianza entre ambas agencias, se indicó en un parte de prensa, busca atender el bienestar de los menores mediante un enfoque preventivo que combina educación, orientación y coordinación interagencial.

El acuerdo, suscrito por la administradora de Asume, María del Mar Mateu Meléndez, y el ayudante general de Puerto Rico, el coronel Carlos J. Rivera Román, contempla tres áreas principales: la agilización de las órdenes de retención de ingresos, la capacitación de miembros de la Guardia Nacional a través de su programa de familias y la colaboración en iniciativas dirigidas a jóvenes de la Puerto Rico Youth Challenge Academy.

Se informó que la Guardia Nacional designará un enlace oficial para canalizar la comunicación directa con Asume.

“Nos honra ser aliados de la Guardia Nacional y agradecemos profundamente el servicio de sus valientes ciudadanos-soldados y aviadores”, expresó en declaraciones escritas Mateu Meléndez.

“Esta alianza va más allá del deber; se trata de construir futuro. Al invertir en la estabilidad de las familias militares con talleres para padres y madres no custodios y en la formación del sentido de ciudadanía responsable de los jóvenes de Challenge, fortalecemos la estructura social de Puerto Rico. Es un honor construir estos puentes junto a quienes nos protegen, facilitando y asegurando que cada menor reciba el sustento que le corresponde” afirmó.

Por su parte, Rivera Román destacó que “para la Guardia Nacional de Puerto Rico, el aprestamiento operacional comienza en el hogar (...) este acuerdo con Asume crea un mecanismo de apoyo proactivo para asegurar que nuestros uniformados cumplan con su responsabilidad más sagrada: el bienestar de sus hijos”.

Tags
Breaking NewsGuardia Nacional de Puerto RicoASUME
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: