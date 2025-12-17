Asume y la Guardia Nacional firman acuerdo para fortalecer el sustento de hijos de militares

La Administración para el Sustento de Menores (Asume) y la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) firmaron el martes un acuerdo para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de sustento económico de los hijos e hijas de miembros de la fuerza militar.

La alianza entre ambas agencias, se indicó en un parte de prensa, busca atender el bienestar de los menores mediante un enfoque preventivo que combina educación, orientación y coordinación interagencial.

El acuerdo, suscrito por la administradora de Asume, María del Mar Mateu Meléndez, y el ayudante general de Puerto Rico, el coronel Carlos J. Rivera Román, contempla tres áreas principales: la agilización de las órdenes de retención de ingresos, la capacitación de miembros de la Guardia Nacional a través de su programa de familias y la colaboración en iniciativas dirigidas a jóvenes de la Puerto Rico Youth Challenge Academy.

Se informó que la Guardia Nacional designará un enlace oficial para canalizar la comunicación directa con Asume.

“Nos honra ser aliados de la Guardia Nacional y agradecemos profundamente el servicio de sus valientes ciudadanos-soldados y aviadores”, expresó en declaraciones escritas Mateu Meléndez.

“Esta alianza va más allá del deber; se trata de construir futuro. Al invertir en la estabilidad de las familias militares con talleres para padres y madres no custodios y en la formación del sentido de ciudadanía responsable de los jóvenes de Challenge, fortalecemos la estructura social de Puerto Rico. Es un honor construir estos puentes junto a quienes nos protegen, facilitando y asegurando que cada menor reciba el sustento que le corresponde” afirmó.