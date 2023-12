El proceso para la selección de 1,146 empleados no esenciales del gobierno que se acogerán al retiro a partir de abril del próximo año, mediante la Ley 80 de 2020, se rigió solo por dos parámetros: que la plaza ocupada por el funcionario no se volviera a llenar, por lo que se elimina permanentemente, y que, con ello, no se afecten los servicios provistos a la ciudadanía.