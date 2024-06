Auditoría destapa posible esquema de colusión entre proveedores del municipio de Las Piedras

Un posible esquema entre proveedores del municipio de Las Piedras fue revelado el miércoles tras una opinión emitida por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) , donde se señala que un proceso de compras para el arrendamiento de camiones no se realizó conforme a la ley por la Oficina de Compras y Suministros de ese municipio.

“Del examen realizado a 36 órdenes de compra por $352,085 emitidas al proveedor A, y cuatro órdenes de compra por $10,085 emitidas al proveedor B, los funcionarios consideraron 108 cotizaciones de los proveedores A y B, y de las compañías C, D, E y F. La compañía C había sido revocada por el Departamento de Estado desde el 2014, y de la compañía D no se encontró registro alguno, ni incluyó en las cotizaciones el nombre completo del representante sino un apodo”, señala el reporte.