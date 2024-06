Jefa de Servicios Generales promete un sistema renovado y descentralizado de compras en Educación

“Algo bien importante es que la burocracia no es sinónimo de transparencia, no es sinónimo de que (algo) se esté haciendo bien. De la única forma que podemos dar transparencia es dando visibilidad; ese es el enfoque que tiene la ASG”, subrayó la administradora, quien vio con buenos ojos la idea de que cada región tenga su propia oficina de compras. “Todavía no se ha determinado si es viable o no, pero yo lo veo viable, después que cuenten con un sistema robusto”, sostuvo.