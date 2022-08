Aunque reconoció que el desempeño de LUMA Energy ha sido deficiente en su función más esencial, de limitar el periodo que los clientes carecen del servicio eléctrico, el jefe de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, sostuvo en una vista senatorial que nadie le ha presentado alguna enmienda concreta que deba introducírsele al contrato de operación del consorcio.

“Ahora mismo, nadie nunca nos ha sugerido ninguna enmienda a nosotros del contrato. Siempre se habla de enmiendas en el vacío, pero nadie, nunca, me ha dicho ‘lo que tienes que enmendar es X cláusula’. Nadie nos ha solicitado una enmienda al contrato. En este momento entendemos que el contrato nos da las herramientas para nosotros hacer nuestro trabajo”, sostuvo Fontanés a preguntas del senador Ramón Ruiz Nieves.

A lo largo de la vista pública, Fontanés recalcó que la función de la AAPP es fiscalizar que LUMA Energy cumple con las disposiciones del contrato firmado en junio de 2020, mientras que el Negociado de Energía “interpreta los reportes de métricas presentadas por LUMA y toma acciones a tenor con los resultados y/o progreso reportado” en el área operacional.

Fontanés ha reconocido que la AAPP no ha emitido notificaciones de incumplimiento desde que LUMA Energy se hizo cargo de la red de transmisión y distribución en junio de 2021. El Negociado de Energía, en una resolución reciente, estipuló que la duración de las interrupciones de servicio rebasó por un 35% los estándares que dejó la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aunque la cantidad de apagones se redujo por una proporción similar.

Según el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, de persistir el pobre desempeño en cuanto a la duración de apagones, el organismo podría comenzar a imponer multas por ese concepto.

“De eso a una enmienda, hay un camino que caminar. Las enmiendas no son unilaterales. Para yo hacer una enmienda me tengo que sentar con LUMA y la Autoridad (de Energía Eléctrica) y todos estar de acuerdo. Si cada vez que hay un apagón se exige una penalidad, obviamente ellos van a querer algo a cambio”, indicó Fontanés en un aparte con El Nuevo Día a la conclusión de la vista pública.

Cumplimiento de 84% de LUMA

Durante la audiencia senatorial, Fontanés precisó que en su primer año LUMA Energy cumplió con el 84% de las métricas establecidas por el Negociado de Energía, en contraste con el 48% de la AEE en el área de generación. El presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, de inmediato tildó el dato sobre LUMA Energy como un “caso de libro de manipulación estadística”.

“Usted cumple con nueve (métricas) y no cumple con la 10, qué nota tiene, A. Eso es un caso de libro de manipulación estadística porque no todas las métricas tienen el mismo peso. Si fuera riguroso científica y estadísticamente usted le daría peso (ajustado) a cada métrica. Decirle al país que LUMA cumple con el 84% de las métricas es mentirle al país estadísticamente”, señaló Zaragoza.

Fontanés replicó que el cálculo de las métricas los fija el Negociado de Energía y no la AAPP, y coincidió con el legislador popular en que el desempeño de LUMA no debería ser equivalente a una nota de B.

En su caso, a una pregunta directa de Zaragoza, Fontanés respondió que, en una escala del uno al 10, le asignaría a LUMA un “6.5″ por su desempeño hasta el presente.

Fontanés fue enfático en que, bajo cualquier escenario, la terminación del contrato de LUMA Energy implicaría un periodo de transición en tanto la AAPP identifica otro operador privado para administrar la red. A preguntas del senador novoprogresista William Villafañe, el funcionario afirmó que el gobierno estaría incumpliendo con el contrato si comenzara a evaluar posibles operadores mientras el pacto se encuentra en pleno vigor, aunque no pudo precisar las cláusulas que sustentan tal interpretación.

Fontanés ha indicado que la cancelación sin justa causa del pacto conlleva una penalidad directa de $115 millones y un costo que estima entre $400 millones y $500 millones para reclutar otra empresa.

En el aparte con este diario, Fontanés aceptó al presente no queda claro cuál sería el escenario si, al 30 de noviembre, no se ha definido el rumbo de la reestructuración financiera de la AEE. En esa fecha se cumple la vigencia del acuerdo suplementario que permitió a LUMA Energy entrar en funciones sin que se hubiera completado la renegociación de deuda de la corporación pública.

“En ese momento nosotros evaluaremos. Si (la reestructuración de la AEE) se extiende por acuerdo, porque están a punto de llegar a un acuerdo… hay diferentes razones para extender y eso lo iremos viendo en la marcha”, dijo el director ejecutivo de la AAPP.

“Si llega esa fecha y no se ha reestructurado, entonces las partes se pueden sentar y decidir si lo van a extender o no. Eso dependerá de lo que vaya ocurriendo”, añadió al cuestionársele si la relación contractual entre LUMA y el gobierno se extendería automáticamente en caso de que aún la reestructuración de la AEE no haya concluido.

Con relación al tema presupuestario, de cuyos parámetros LUMA Energy se excedió en los primeros tres trimestres, Fontanés subrayó que es un renglón con el que el consorcio “tiene” que cumplir al final del año fiscal.

“Tuvieron unos sobregiros iniciales y fueron mejorando a través del año y en este último trimestre no estaban sobregirados. Estamos en un segundo año fiscal que acaba de comenzar. Esa última parte del presupuesto (del año fiscal que terminó en junio) todavía está bajo análisis del Negociado (de Energía). Tienen que cumplir, se supone que cumplan. Eso está bajo análisis de la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado”, recalcó Fontanés.