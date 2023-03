A juicio de la delegación legislativa del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el mensaje de situación de Estado del país ofrecido este martes por el gobernador Pedro Pierluisi fue uno carente de sustencia en temas de vital importancia como medidas concretas anticorrupción, la falta de fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR), la defensa del ambiente y la salud.

De paso, los cuatro legisladores del MVC cuestionaron la alocución del gobernador por entender que degeneró en un mitin político.

“Ciertamente, habíamos previsto que este mensaje del gobernador iba a tener unas grandes ausencias y así fue”, dijo la portavoz del MVC en el Senado, Ana Irma Rivera Lassén.

Destacó que el tema de la corrupción fue abordado por el primer ejecutivo “de una manera muy general”.

“Igualmente con el tema de los recursos naturales. Habla de una manera sumamente general, pero no dice nada sobre la protección de los recursos naturales. El país sí se ha tirado a la calle a proteger los recursos naturales porque este gobierno no lo ha hecho”, sentenció Rivera Lassén.

PUBLICIDAD

Cuestionó cómo Pierluisi puede hablar de desarrollo económico cuando lo que promueve no es un desarrollo sustentable al no abarcar diversas áreas como la educación.

“Eso quiere decir que tiene que haber coherencia en todo lo que se diga. Usted puede hablar de recursos naturales, de justicia social, de lo que quiera, pero si no hay coherencia en el mensaje usted no tiene desarrollo sustentable”, afirmó la senadora, al tiempo que cuestionó por qué Pierluisi no abundó sobre un posible aumento en la factura energética en momentos en que está en discusión en el Tribunal Federal el Plan de Ajuste a la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.

“Aquí tenemos un gobernador que dice una cosa aquí, pero después no lo sustenta porque sigue siendo el gobernador que en vez de proteger al cliente suyo que es el gobierno de Puerto Rico, sigue siendo el gobernador de la Junta de Control Fiscal”, dijo la senadora.

Por su parte, el portavoz alterno del MVC en la Cámara de Representantes, José Bernardo Márquez Reyes, dijo que el gobernador se valió de “muchísimas anécdotas para proyectar con eso una obra que la ciudadanía con mucha dificultad ve en la calle y en el día a día”, dijo el representante.

Al centro, José Bernardo Márquez Reyes, portavoz alterno del MVC en la Cámara de Representantes. (David Villafane/Staff)

“En el tema de la corrupción, que es en el que me quisiera concentrar, pues me pareció ver mucho ruido y pocas nueces. Fueron tres líneas dichas con mucha fuerza, pero acompañadas de ningún compromiso”, agregó, no sin antes catalogar de “tímido” el discurso del gobernador para combatir la corrupción.

PUBLICIDAD

Agregó que el gobernador debió precisar qué medidas aprobaría, al igual que su delegación, para atajar la corrupción en la isla.

Entretanto, el senador Rafael Bernabe dijo que acogería el reto del senador Thomas Rivera Schatz, quien exhortó a la oposición a desmentir cualquier parte del mensaje del primer ejecutivo. Sostuvo que el gobernador no habló del “colapso del sistema de salud”, pese a que han presentado legislación para dar paso a un seguro universal.

“El gobernador no dijo nada de que la Universidad de Puerto Rico que está funcionando con la mitad del presupuesto que necesita”, dijo.

Cuestionó cómo el gobernador puede decir que defiende el ambiente cuando vetó el proyecto que presentó el MVC para dar legitimación activa a los ciudadanos y que así pudiesen actuar a favor de los recursos naturales.

“El gobernador no mencionó un problema que se está discutiendo en todo Puerto Rico que es el desplazamiento de comunidades como producto del proceso de gentrificación. No mencionó el problema que hay en Puerto Rico del aumento de alquileres que está desplazando a muchas personas y nosotros hemos presentado legislación. No voy a seguir la lista porque sería fácil hacer la lista de todo lo que él no mencionó”, sostuvo Bernabe.

El senador catalogó el mensaje como “una cosa indignante”. “Es una cosa vulgar. Se convierten en mítines de partidos”, sostuvo.

La portavoz del MVC en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales, dijo que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales necesita de más recursos económicos y cuestionó cómo se destina solo $27 millones para atender “la cuestión social” en la isla.