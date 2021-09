Cuando en diciembre inició la vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico, el anuncio sobre el principio del fin de la pandemia alivió una fatiga que parecía interminable. La esperanza se cifró, en gran medida, en alcanzar la llamada inmunidad de rebaño, o ese punto en el que, superado un 70% aproximadamente de población vacunada, se daría paso a una protección colectiva.

El Departamento de Salud proyectaba esa meta para finales del verano de 2021. Pero la inmunidad colectiva no se alcanzó entonces. El escenario al principio, de cara a esa meta, era otro.

“Ya no podemos hablar de inmunidad de rebaño”, subrayó el secretario de Salud, Carlos Mellado, durante una mesa redonda con El Nuevo Día. “Tan pronto vino la variante delta, nos mató la teoría completa de la inmunidad de rebaño”.

No obstante, la vacunación sigue siendo la herramienta clave para preservar la vida: “Ahora mismo, estamos alrededor de un 90% de personas que mueren no vacunadas”, sostuvo el secretario.

PUBLICIDAD

El nuevo escenario luce de la siguiente manera: a esta fecha, Salud y unos mil proveedores de la vacuna en la isla han logrado que un 83.7% de la población apta -12 años o más- tenga, al menos, una dosis de la vacuna, mientras un 71.1% ya completó su serie de inoculación con dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech o Moderna, o la dosis única de Janssen Pharmaceutical, división de Johnson & Johnson.

Tardes para la segunda dosis

Dentro de esa brecha de 12.6%, hay 300,000 personas que ya deberían haber recibido su segunda dosis, pero no lo han hecho. Esa cantidad de gente llenaría 15 veces el Coliseo de Puerto Rico. Sin las dos dosis completadas, este grupo multitudinario no puede ser considerado como vacunado.

“Tenemos el VacuCenter que está llamando a 300,000 personas que no se han puesto la segunda dosis. Estamos llamando a cada una de esas personas”, aseguró Mellado.

Pero, al hablar de inmunidad colectiva, no solo cuentan los aptos para vacunarse, sino los no aptos. Al considerar la población total de Puerto Rico, un 74.7% ya recibió, al menos, una dosis, según la base de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), y solo un 63.4% de la población está protegida con su dosis completa de vacunación.

El secretario de Salud reiteró que su meta no es una cifra específica, sino lograr la mayor cantidad de personas posibles vacunadas. Pero sus estimados apuntan a que, entre el grupo de personas que no puede vacunarse y el que no quiere, será cuesta arriba superar un 80% de población vacunada. Y, aunque hay iniciativas en curso, Mellado no se lanzó a estimar una fecha en la que se alcanzaría ese porcentaje.

PUBLICIDAD

“Creo que se ha vacunado la inmensa mayoría de las personas que han querido vacunarse. Ahora, hay que enfocar la estrategia en los escépticos. La vacuna es segura, y se está muriendo la gente que no está vacunada”, planteó. “La meta es vacunar y estamos vacunando”. El promedio diario de vacunación actual, dijo, ronda las 8,000 personas. Pero también persisten retos de acceso a la vacuna lentamente atendidos. Ayer, por ejemplo, se vacunaron a 40 encamados en Toa Baja, relató Mellado.

El primer caso de la variante delta en Puerto Rico se confirmó a mediados de junio. Para entonces, el aumento en población vacunada marcaba una relación directa en una dramática baja en pacientes hospitalizados: el 15 de junio había 58 personas recluidas por COVID-19. El secretario defendió su postura de apoyo a reaperturas comerciales y flexibilización de medidas, cónsono con la postura del gobernador Pedro Pierluisi cuando se reportó una baja en contagios, hospitalizaciones y muertes.

“Teníamos que hacer reaperturas porque no vamos a estar toda la vida encerrados, ni creo que sea saludable desde el punto de vista psicológico, para nadie”, argumentó.

Ese panorama cambió, y el repunte por delta disparó nuevamente los contagios, hospitalizaciones y muertes en Puerto Rico. Ante la nueva realidad, entró ayer en vigor la nueva orden ejecutiva que ordena un cierre de comercios entre 12:00 de medianoche y 5:00 de la mañana, pero salubristas han criticado que no haya limitación de capacidad máxima en espacios cerrados de aglomeración de personas, como los conciertos, por ejemplo.

PUBLICIDAD

La cifra de hospitalizados ayer, según el reporte de Salud, era de 473, con 85 adultos conectados a un respirador artificial.

“El COVID es sumamente rápido, el proceso inflamatorio cuando te da es sumamente agudo y es un proceso que, en 48 horas, puedes tener tus pulmones destruidos, fallo renal, fallo hepático y lamentablemente mueres, aunque te pongan oxígeno, y eso es duro”, apuntó Mellado. “Hay gente que todavía no entiende la gravedad y severidad de esta condición, y la lotería que es, porque es una lotería”.

Mientras, la tasa de positividad se mantenía ayer en 9.4%. “Es una meseta alta. Bajando, pero alta”, planteó Mellado.

La variante delta reduce la capacidad de protección que ofrece la vacuna contra contagio, de un 95% a un 75% en personas en buen estado de salud. Mellado explicó que, si se trata de un adulto mayor, una persona inmunocomprometida o con condiciones preexistentes, la protección se reduce más.

La evidencia favorece la vacunación

Pero, aunque la vacuna no descarta del todo la posibilidad de contagio, es robusta y consistente la evidencia científica en cuanto a que una persona inoculada tiene una mayor posibilidad de no desarrollar enfermedad severa y morir. “Ese riesgo versus el beneficio es lo que la gente tiene que entender”, apuntó Mellado.

Desde el 1 de abril, en Puerto Rico, se han registrado 748 muertes por COVID-19. “La gran mayoría se pudo haber evitado”, sentenció el bioestadístico Rafael Irizarry, al compartir un análisis a través de Twitter. Basado en la tasa de mortalidad de los no vacunados, continuó el también miembro de la Coalición Científica, si nadie se hubiera vacunado, la cifra de muertos en el mismo periodo habría sido de 1,300.

PUBLICIDAD

Pero, si todos hubieran estado vacunados, habrían fallecido menos de 100. Salud reportó ayer nueve muertes adicionales, de las cuales siete eran de personas no vacunadas. En síntesis, la vida, como se conocía antes del inicio de la pandemia, no será posible si no aumenta la cantidad de personas vacunadas.

“Sin la vacunación, no se vuelve a la normalidad”, sostuvo Irizarry.

Con datos de Puerto Rico, un análisis de Irizarry y Salud, en agosto, demostró que, aun con la variante delta, la vacunación continúa siendo, al menos, tres veces mejor para evitar el contagio, ocho veces mejor para evitar hospitalización por COVID-19 y 16 veces mejor para evitar muerte por el virus.

Para reforzar la protección de la vacuna, Mellado adelantó que Salud continuará apoyando estrategias del gobierno para impulsar que la vacunación sea obligatoria en la mayor cantidad de escenarios posibles. Asimismo, ya inició la inoculación con tercera dosis para las personas inmunocomprometidas, un proceso que se espera alcance este mes al resto de la población.

“Ahora mismo, aun con la gran cantidad de pacientes que tenemos vacunados, vemos cómo los hospitales se han llenado. Otra variante así (en referencia a delta) está duro. Ahora, hay que vacunar la tercera dosis. Esto va a durar”, previó Mellado.

Simultáneamente, asoman otros retos. En los hospitales, por ejemplo, escasean las pruebas de antígeno, con una demanda mayor a la cantidad que Salud está proveyendo. Las instituciones hospitalarias están utilizando esta prueba en la etapa de preoperación de pacientes.

“Tenemos una situación de que no hay pruebas de antígeno a nivel nacional”, respondió Mellado, al ser cuestionado. Hasta ayer, Salud contaba con unas 89,000 pruebas de este tipo, que la agencia no podría distribuir a hospitales hasta que comiencen a recibir nuevas pruebas.

PUBLICIDAD

El secretario esperaba que la compañía Abbott le garantizara la entrega de 20,000 semanales para comenzar a distribuir nuevamente a los hospitales. Adelantó, sin embargo, que esa cantidad era insuficiente ante la demanda actual en la isla. “Necesitamos, por lo menos, 40,000”, sostuvo.

A pesar de esa situación con la prueba de antígeno, que ofrece resultados más rápidos que la prueba molecular PCR, Mellado indicó que no existen problemas de disponibilidad en cuanto a esta última, que es la más efectiva en la detección de positivos sintomáticos y asintomáticos.

“También, queremos fomentar más PCR para la vigilancia genómica”, indicó. Dicha vigilancia es necesaria para detectar las variantes detrás de casos positivos y determinar la prevalencia, y se trata de un análisis que es posible con las muestras recopiladas con la prueba PCR.