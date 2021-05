En tan solo tres años, el exalcalde de Arecibo, Carlos Molina Rodríguez, duplicó el déficit fiscal del ayuntamiento, tiempo en el que firmaba contratos sin haber obligado el presupuesto para ellos, no se preparaban comprobantes de desembolsos ni se registraban los cheques emitidos en algunas cuentas, entre otras deficiencias administrativas que reveló una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

Los estados financieros auditados para los años 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 muestran que las deficiencias acumuladas en esos años fueron de $5,904,645, $11,465,849 y $12,918,835, respectivamente. Según el registro de contratos del Contralor, durante el cuatrienio 2013-2016, Molina Rodríguez firmó contratos por hasta $67.4 millones y en el cuatrienio 2017-2020 los contratos ascendieron a $68.3 millones.

El informe indica que el Municipio mantenía 61 cuentas bancarias en dos instituciones financieras.

“El examen realizado a las conciliaciones bancarias de dichas cuentas reveló que, al 31 de enero de 2019, había atrasos de 15 a 31 meses en la preparación de las conciliaciones de la cuenta de nómina y otras cuatro cuentas especiales”, menciona el documento.

Así también los auditores encontraron que la Unidad de Auditoría Interna (UAI) no realizaba una fiscalización efectiva.

“Nuestro examen reveló que la UAI no efectuó auditorías que incluyeran las áreas de materialidad y riesgo, tales como: las subastas, los servicios profesionales, las obras y mejoras permanentes, los controles internos, y el funcionamiento del sistema de contabilidad”.

Además, durante los ocho años de la administración de Molina Rodríguez nunca se hizo un inventario de la propiedad. El último inventario de propiedad que se realizó en el ayuntamiento fue en el 2011, según se halló en la auditoría.

Tampoco se hicieron reglamentos para las operaciones de la Finca Capó, la Villa de la Central Los Caños, el Caño Tiburones Guest House y el Gimnasio Municipal.

Referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética

El informe sobre la auditoría que publicó ayer la OCPR también indica que refirieron al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental a dos funcionarios del Municipio de Arecibo quienes presuntamente mintieron sobre su preparación académica y fueron colocados en funciones de confianza para los que no tenían la preparación mínima requerida.

Uno de ellos ocupó el cargo de subdirector de la Oficina de Relaciones Públicas y Prensa y, el otro, fue director del centro para personas de mayor edad.

Ellos dos no fueron los únicos colocados en puestos para los que no tenían los requisitos mínimos de educación formal, sino que los auditores contaron a otros ocho. Tres de ellos no tenían ni la preparación académica ni experiencia ni las destrezas básicas en los puestos nombrados de administrador de proyectos agrícolas, inspector municipal y recaudador auxiliar.

Así también, el Municipio reclutó a una empleada en enero de 2015, quien ocupó dos puestos que no existían ni fueron creados en el plan de clasificación del Municipio. De enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, ocupó el puesto de coordinadora de IVU municipal en el servicio de carrera y de febrero de 2017 a abril de 2019 se desempeñó como subdirectora de Vivienda Municipal por el cual recibió un diferencial de sueldo de $1,300 mensuales.