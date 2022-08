Al entrar en la fase final del proyecto piloto que comenzó en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la administración de Pedro Pierluisi se preparan para extender a todas las agencias su iniciativa de reingeniería gubernamental, que conllevará, entre otras cosas, un nuevo sistema de reclutamiento y de evaluación de los empleados públicos.

En entrevista con El Nuevo Día, el director ejecutivo de la OGP, Juan Carlos Blanco, y el director de investigación de política pública de la JSF, Arnaldo Cruz, detallaron que la denominada “reforma de servicio público” promueve cuatro componentes: un sistema nuevo de evaluación de empleados, reclutamiento del recurso humano cuando sea necesario, reorganización y actualización de las estructuras del aparato gubernamental y la creación de nuevas escalas salariales.

Esta iniciativa comenzó el año pasado, y está a punto de culminar para la OGP y el Departamento de Hacienda, que fueron seleccionadas para desarrollar el proyecto piloto entre las 120 entidades que componen el aparato gubernamental.

PUBLICIDAD

La intención es que el nuevo modelo se extienda a todo el gobierno antes que culmine el cuatrienio, para lo cual ya conforman un plan de trabajo. Blanco y Cruz enfatizaron que el objetivo es reorganizar el gobierno -sus estructuras y empleomanía- con miras a delinear cómo funcionaría tras la ley Promesa. Es decir, diseñar un andamiaje gubernamental que opere sin la intervención de la JSF.

“Tiene que ser un gobierno post-Promesa, que funcione bien dentro de sus recursos, que sea un patrón competitivo”, apuntó Blanco.

“Ya se han implantado tres de los cuatro componentes del piloto de la reforma. Se reorganizaron las dos agencias (Hacienda y OGP), se aprobaron las nuevas estructuras y los nuevos puestos. Se creó un nuevo sistema de reclutamiento para reclutar digitalmente y se establecieron las nuevas escalas, y se ejecutaron. Y, ahora, estamos en la etapa final del sistema de evaluación de empleados”, explicó Cruz.

Blanco y Cruz resaltaron que, por más de 20 años, el gobierno no adiestró a su fuerza laboral ni atemperó sus operaciones a los cambios tecnológicos. “El gobierno, históricamente, no había hecho un buen trabajo para asegurarse de que las destrezas estaban actualizadas”, apuntó Cruz.

Tampoco el gobierno, pese a los cambios tecnológicos, había hecho un análisis de sus necesidades. Ambos destacaron los cambios que ha provocado, en las operaciones del Departamento de Hacienda, el uso del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), así como la herramienta digital que utilizan los Centros de Servicios al Conductor (CESCO).

PUBLICIDAD

“No necesitamos reclutar más y tener 25 ventanillas abiertas. Yo necesito personas que me trabajen la herramienta digital, e impacten ese servicio y se expandan”, explicó Blanco. “El hecho de que el gobierno está creando estas estructuras y estos procesos es precisamente para planificarse bien y poder identificar cuáles son los recursos correctos para llevar el servicio de manera correcta. Esa es la manera en que esto se traduce al ciudadano”, continuó.

Ambos entrevistados puntualizaron que otro de los problemas en el funcionamiento del gobierno es el uso excesivo de papel o la ausencia de digitalización. A modo de ejemplo, Blanco mencionó que, cuando fue nombrado a la jefatura de la OGP, debió llenar 27 hojas con la misma información como parte de las exigencias para su reclutamiento.

“Tenemos que pensar y actuar diferente. Hemos hallado que el gobierno se ha acostumbrado a hacer las cosas de una manera que funcionaba hace 40 años. Seguimos encontrando que existen muchos procesos que nadie se ha podido sentar (y cambiar), y hasta los empleados saben que no funcionan. Eso es lo que estamos tratando de forzar. Eso comienza con el recurso humano”, subrayó Blanco.

En Hacienda, por ejemplo, identificaron que un contador empleaba 65% de su tiempo en atender llamadas telefónicas de agencias del gobierno por problemas con los sistemas de nómina entre dependencias gubernamentales.

Para subsanar eso, crearon un nuevo centro de servicio al cliente para atender a las agencias. El centro se creó con un grupo de empleados de Hacienda, será de manera temporal y, por cada llamada, se genera una boleta para documentar lo que sucede.

PUBLICIDAD

Además, hallaron que, en Hacienda, el 73% de los empleados recibía remuneraciones económicas por debajo de la mediana del mercado laboral privado, mientras que, en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el 80% de los empleados estaba en las mismas condiciones. Esto requirió un ajuste monetario en cada agencia que no pasó de $5 millones.

Detalles del proyecto piloto

Como parte del proyecto piloto, se analizaron las necesidades en la OGP y Hacienda, las destrezas de los empleados, qué necesitan, así como su desempeño y cuánto se les paga. Los hallazgos, entre otras cosas, permitieron subsanar brechas salariales y abrir paso a nuevos reclutamientos.

“Es un trabajo que históricamente ha sido un reto para el gobierno porque parte del problema -y es lo que la reforma quiere resolver- es que el gobierno no ha tenido una buena infraestructura para identificar necesidades. No tiene la información, la metodología o los sistemas”, subrayó Blanco.

Además, como resultado del análisis, en Hacienda y la OGP se crearon 102 puestos nuevos. Esto requirió una asignación de $7.2 millones adicionales en el presupuesto: $4.8 millones para Hacienda y $2.4 millones para la OGP, informaron.

Cuestionados sobre cómo se evitaría que el criterio político rija los nuevos reclutamientos, práctica que se ha repetido consistentemente en distintas administraciones, Blanco y Cruz indicaron que la nueva herramienta digital para emplear personas interesadas podría funcionar como un “disuasivo”. La plataforma empleos.pr.gov, anunciada en julio por el gobernador, además de procurar atraer personas al servicio público, permite conocer la disponibilidad de empleos en el gobierno central, corporaciones públicas y municipios.

PUBLICIDAD

Blanco, a la izquierda, y Cruz, a la derecha, señalaron como uno de los problemas en el gobierno el uso excesivo de papel o la ausencia de digitalización en los procesos. (David Villafane/Staff)

“El gobierno está creando un récord ahora con la solicitud de todas las personas. Se está creando un disuasivo que no había antes”, sostuvo Cruz.

Pero afirmó que la selección a base de criterios políticos en el gobierno “nunca se va a eliminar por completo”. “En ninguna jurisdicción del mundo, porque eso existe, pero lo va a minimizar. Ahora, en la plataforma, hay un registro digital de todos los que solicitaron. Si le das el trabajo a alguien menos cualificado o que no cumple con los requisitos, te expones a que eso se identifique. No puedes esconder los registros porque se crea automáticamente”, dijo Cruz.

“La política siempre va a existir, y la ideología y las creencias de las personas siempre van a estar ahí. Eso no está mal. Una de las maneras que se atiende este asunto es hacer el gobierno un patrón competitivo y mucho más profesional en sus procesos”, agregó Blanco.

Reconocieron, además, que, ya sea por razones económicas o mejores beneficios, se van empleados del gobierno, algunos o la mayoría con destrezas avanzadas y conocimientos que no son traspasados a otros empleados.

“El gobierno de Puerto Rico, como patrón, les ha fallado a los empleados por los pasados 25 años. Estos empleados pudieron haber tenido las destrezas hace 20 a 25 años”, dijo Cruz, al plantear que es un asunto que debe atender la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).

Los entrevistados recordaron que, a partir de enero, entra en vigor una nueva reclasificación de las escalas de retribución de los empleados públicos que ha sido viable con la asignación de $99 millones contemplados en el presupuesto fiscal vigente, avalado por la JSF. “Es un nuevo sistema de compensación, de avanzada, que le va a dar las herramientas para poder reclutar el talento correcto, con el salario correcto competitivo y le va a permitir -con el nuevo sistema de evaluación- dinamismo en el gobierno, que el empleado sienta que pueda crecer”, dijo Cruz.

PUBLICIDAD

Aunque tan reciente como el cuatrienio pasado se señaló un supuesto gigantismo gubernamental y se optó por proporcionar ventanas de retiro incentivado a empleados públicos, la administración de Pierluisi no cree que ese sea el caso.

Más bien, el primer ejecutivo se ha hecho eco de profesionales en administración pública, como Mario Negrón Portillo y Palmira Ríos, quienes dijeron que lo vital es mantener la calidad del servicio público en vez de enfocarse en su reducción.

Pierluisi comentó sobre el asunto tras un reportaje de El Nuevo Día que reveló recientemente que, entre los años fiscales 2017 y 2021, la plantilla gubernamental se achicó en 29,388 puestos de trabajo, y paralelamente, las agencias y corporaciones públicas redujeron su gasto en nómina en más de una quinta parte, amparados principalmente en esa baja en la fuerza laboral. Se trata de una reducción de 21.6% en los desembolsos de “nómina y costos relacionados” a lo largo del 2017 al 2021, que coincide con la entrada en funciones de la JSF y la aprobación de la Ley 8 de 2017, conocida como la Ley del Empleador Único. El Ejecutivo perdió más del 20% de su plantilla en cinco años.

Blanco dijo que, como parte de la reforma que llevan a cabo, no tienen una meta respecto a cuántos empleados nuevos reclutará el gobierno porque dependerá de lo que hallen en cada agencia.

“Esto no es un ejercicio que tiene una meta numérica. Esto, al final del día, lo que tenemos que admitir y resolver es que el gobierno no funciona, no porque tiene mucha gente o porque tiene poca gente. Es porque las estructuras son antiguas, no se han modernizado, las herramientas que tienen los empleados no son las mejores, la compensación que hay en estos momentos en el gobierno no atrae el talento, no lo retiene y no existen las herramientas gerenciales para supervisor, adiestrar para distribuir los recursos dependiendo de cómo vayan cambiando las necesidades del gobierno. El gobierno se quedó estancado”, puntualizó Blanco.

PUBLICIDAD

“Esto no se trata de contratar más gente. Esto se trata de tener la gente correcta, en la posición correcta, en la estructura correcta, con la compensación correcta”, agregó.

Igualmente, dijo que no puede precisar si, concluida la reforma, se achicará la contratación externa en el gobierno. En 2017, la contratación de servicios profesionales fue de $778 millones, y ese renglón se disparó a $1,140 millones para el 2021, el último año fiscal para el que se tienen datos finales. “A veces, ese modelo de contratistas, funciona mejor para el gobierno porque hay unos proyectos que son a término. Todo depende”, dijo Blanco.

“El objetivo es definir bien las funciones para asegurarnos que las funciones permanentes operacionales del gobierno son atendidas por empleados de carrera y las funciones que son proyectos y que son cosas más a término, pues se pueda tener la flexibilidad de explorar otras maneras”, enfatizó el titular de la OGP.