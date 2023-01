El gobernador Pedro Pierluisi insistió este jueves en mantener el nombramiento de Vilmarie Rivera Sierra para procuradora de las Mujeres y se mostró confiado en que logrará el aval del Senado para su confirmación.

“Que se dé el proceso y que se reúnan con ella todos los senadores y senadoras y que luego se le dé una vista pública y se lleve a votación. Sí, yo sigo confiado. En este tipo de nombramientos siempre van a haber votos a favor y votos en contra, pero al final del camino, yo entiendo que ella va a gozar del apoyo de la mayoría de los senadores y senadoras y lo digo con el mayor respeto a la función senatorial”, dijo Pierluisi.

Los senadores Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista, y su homóloga de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve han cuestionado públicamente la designación de Rivera Sierra.

Rivera Sierra fue nominada por el gobernador durante el receso legislativo del Senado por lo que entra en funciones inmediatamente.

Desde 2004, Rivera Sierra ha dirigido el Hogar Nueva Mujer. También preside la Red de Albergues de Violencia Doméstica y formó parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE).

Durante su trabajo en PARE -creado mediante orden ejecutiva tras decretarse un estado de emergencia por violencia de género en 2021- compartió en diversas instancias con el gobernador, quien, dijo, conoce cuáles son sus convicciones. “Él escuchó mis posturas, está claro del trabajo que he estado realizando y cuáles son mis convicciones”, sostuvo Rivera Sierra en entrevista previa con El Nuevo Día.

“Si algo me ha traído a estas posiciones es que soy una persona con capacidad de escuchar, llegar a acuerdos y de expresar mis puntos de vista con respeto, y diferir también... Cuando he tenido que expresarme, lo he hecho con mucho respeto, y lo seguiré haciendo”, señaló Rivera Sierra.

Con información de Leysa Caro González.