El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy, identificó la escasez de contratistas y mano de obra como el desafío más complejo que los municipios enfrentan para echar adelante los proyectos de reconstrucción, un proceso cuya lentitud el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, volvió a denunciar más temprano esta semana.

Laboy confirmó que este miércoles participará, de forma remota, de una reunión en la que el líder de los ejecutivos municipales populares llevará sus reclamos a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), en la capital federal.

El asunto de las subastas desiertas “ya es un tema un poco más complicado. No solo está ocurriendo en Puerto Rico, (sino) que en los Estados Unidos. Tengo conversaciones con mis colegas a nivel de los estados y está ocurriendo, inclusive, no solo con fondos de recuperación de desastres. Tienes, a nivel de los estados, muchos programas que están incentivando los proyectos de infraestructura, como la Ley Bipartita de Infraestructura y otras, y están viviendo lo mismo. No tienen suficientes contratistas ni mano de obra para la avalancha de proyectos”, expresó.

Según Laboy, se trata de una situación que, si bien no cuenta con soluciones sencillas, podría mitigarse en Puerto Rico si la industria de la construcción se solidifica, como considera que ha venido ocurriendo. Para el jefe de COR3, al momento del azote del huracán María, en 2017, la industria se había “desmantelado” como consecuencia de más de una década de recesión económica.

“Se han tardado en levantarse, porque un sector de construcción no se levanta de un día para otro. Hoy por hoy, ya tienen la certeza que no tenían, quizás, hace tres años, porque no sabían cómo sostenible y consistentemente iban a salir los proyectos y los fondos al mercado. Como eso se atendió, soy de los que creo que el sector está haciendo sus propios ajustes”, aseveró.

“Hay espacio” para reducir burocracia

Entre los otros reclamos que Hernández expuso el lunes, estuvieron la “burocracia excesiva”, la inflación en los costos de construcción –que estimó en 30% a 40%– y el retraso en los proyectos en los sectores de educación y energía eléctrica, cuyas asignaciones se agilizaron a través del FEMA Accelerated Award Strategy, que compromete el dinero mediante una fórmula basada en una muestra de los daños.

Laboy comentó que, en los proyectos para reparar daños causados por el huracán Fiona, que azotó la isla en septiembre de 2022, se está observando una agilidad mayor respecto a los asociados a María, debido, principalmente, a la aplicación de “cambios positivos a la hora de evaluar las reclamaciones”.

“Ni el gobierno federal ni el estatal ni el local están exentos de buscar mayor eficiencia. En este caso, pues claro que yo creo que hay espacio para que FEMA pueda considerar esas mayores eficiencias, porque ya hay buenos casos en el lado de Fiona que ha permitido que sea un (manejo de) desastre mucho más efectivo y que, ciertamente, un desastre como María se pudiese beneficiar”, sostuvo.

En lo referente a la inflación, Laboy reconoció que es el tema “número uno” de la agenda ante FEMA, toda vez que muchos proyectos de reconstrucción a nivel municipal se tramitaron bajo la sección 428 de la Ley Stafford, que dispone unos costos fijos sobre la base de los que se aprueban las asignaciones.

“Yo le he remitido a FEMA varios informes sobre ese particular, de los cuales la Asociación (de Alcaldes) tiene conocimiento también. De todo lo que discutí con el alcalde (Hernández), creo que ese tema fue el principal”, señaló Laboy, quien recordó que, recientemente, se anunció que el COR3 podrá adelantar a los subrecipientes un 25% adicional de las asignaciones para los proyectos una vez se gaste el primer 50%.

En sus comienzos, ese programa, denominado el Working Capital Advance, permitía adelantar el 25% inicial para los proyectos y, posteriormente, fue ampliado para que se desembolsara hasta el 50%, una vez se invirtiera la primera porción.