El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy, reveló, este jueves, que de los $27,237,370, que se pagaron “ilegalmente” a dos compañías sin tener un contrato vigente o con vigencia retroactiva, unos $24 millones fueron desembolsados directamente por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y los restantes, poco más de $3 millones, los pagó el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) con fondos estatales.

El asunto es analizado por el COR3 en cuanto al desembolso de los $24 millones, sobre el que tiene injerencia, para determinar qué hacer, indicó Laboy. Mientras que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, confirmó a El Nuevo Día que recibió el informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y lo evalúa.

“La investigación se está llevando a cabo responsablemente en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. Como es nuestra política pública, no se emitirán declaraciones hasta que culmine, para garantizar la pureza del proceso y evitar que se afecte una investigación en curso”, dijo Emanuelli en declaraciones escritas.

En términos similares se expresó Laboy en entrevista telefónica con El Nuevo Día tras conformar un equipo de trabajo “de cumplimiento” que analiza el asunto.

“Hoy por hoy, no puedo dejarte saber lo que se está concluyendo ni cuáles son los distintos escenarios porque estamos en medio de ese análisis”, explicó el funcionario, quien no precisó cuándo concluirá su análisis, pero aseguró se trabaja con “la más alta prioridad”.

La OCPR publicó esta semana un informe de auditoría que revela que el NMEAD pagó “ilegalmente” $27,177,343 por servicios facturados y prestados por dos contratistas, en exceso a la cuantía máxima establecida en los contratos y sus respectivas enmiendas. Los otros $60,027 fueron pagados por servicios prestados sin contrato. El período auditado y en el que se encontró la presunta irregularidad fue del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2019.

Laboy enfatizó en que el COR3, aunque estaba creado para la fecha del hallazgo de la OCPR, no fue la responsable de pagar sino FEMA. Ayer, al cuestionársele sobre la auditoría de la OCPR, FEMA se limitó a decir que “no ofrecerá declaraciones de este tema”.

Aclaró que para la fecha de los pagos a los que se refiere la OCPR estaba en vigor la Sección 270 de la Stafford Act y no se había delegado aún en el COR3 la responsabilidad de reembolsar los fondos federales.

“Eso significa que quien autorizaba todos los pagos de recuperación de desastres que tiene que ver con FEMA, era FEMA. Es después de abril del 2019 que mediante un acuerdo entre las partes se le transfiere esa responsabilidad al COR3″, explicó Laboy.

“FEMA autorizó todos los pagos desde septiembre de 2017 hasta abril de 2019. No fue el COR3. Fueron $24 millones que salieron de FEMA. En lo que no hubo reembolso de FEMA, no entro. (Los otros $3 millones) los pagó el Negociado y presumo que tienen que ser fondos estatales porque lo único que se reembolsó de FEMA fueron estos $24 millones”, agregó.

Destacó que, para la fecha de los pagos que la OCPR adjudica como ilegales, FEMA realizaba “un procedimiento manual” para el reembolso. “Ellos eran los que tenían la autoridad y eran lo que daban el visto bueno de todos los desembolsos”, continuó Laboy.

Al cuestionársele al comisionado del NMEAD, Nino Correa, qué harían con los poco mas de $3 millones pagados respondió: “En efecto, los señalamientos y recomendaciones del informe de la Oficina del Contralor fueron recibidos esta semana, se están evaluando por la Oficina Legal del Departamento de Seguridad Pública”.

Contratos vigentes

Laboy confirmó que las dos empresas contratadas por el NMEAD a las que se refiere la OCPR son DCMC, LLC y Strat TEMA Consulting. Las dos compañías tienen contratos vigentes con el gobierno de Puerto Rico.

DCMC, LLC está contratada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas para dar servicios al COR3. El contrato, por servicios administrativos, comenzó en el 15 de junio de 2021 por $1,880,394.75. Se enmendó el 29 de junio de 2022 por $7,521,579.00 y se ha enmendado en dos ocasiones sin alterar la cuantía, según el registro de contratos de la OCPR. Permanece vigente hasta el 30 de junio de este año. La empresa se especializa en manejo de crisis y uno de sus fundadores, Mark Merritt, fue un exempleado de FEMA para la década del 90.

Ese contrato, dijo Laboy, seguirá vigente porque “no tiene nada que ver con los eventos que señala el informe del contralor”.

El contrato de Strat TEMA Consulting es con la Guardia Nacional por consultoría administrativa. Al momento, no hubo respuesta alguna de la Guardia Nacional a un pedido de entrevista sobre el tema.

