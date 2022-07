La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, resaltó que los controles de la institución para manejar la entrega de mercancía fueron ejecutadas y dieron resultados en el incidente del martes en el que ocuparon cerca de 50 kilos de cocaína en cajas que aparentaban ser cloro en polvo y que fueron entregadas a un almacén de la sección de seguridad mínima del Complejo Correccional Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos, mejor conocida como la cárcel Las Cucharas en Ponce.

Del mismo modo, la titular del DCR indicó a El Nuevo Día que ordenó una investigación interna sobre el hallazgo del cargamento de drogas, la primera vez que ocurre un incidente de tal magnitud en una cárcel del país, y que están en el proceso de añadir más recursos para evitar la entrada de contrabando a las instituciones penales de Puerto Rico. Mediante la pesquisa esperan auscultar la manera en la que el cargamento de cocaína llegó a uno de los almacenes centrales que opera la agencia y que están ubicados en Vega Alta, Bayamón y Ponce.

“Hay unos procedimientos establecidos para los oficiales del DCR para el recibo de mercancía en los almacenes (regionales del DCR) y en los almacenes de las instituciones correccionales. Como parte de las medidas de seguridad que tenemos en el DCR, revisamos la mercancía que llega a los almacenes regionales de forma aleatoria. Todas las áreas que tienen que ver con instituciones correccionales son registradas por personal de la agencia”, resaltó Escobar Pabón vía telefónica.

PUBLICIDAD

Relacionado al hallazgo de los 50 kilos de cocaína en el almacén de Las Cucharas, un gran jurado federal entregó en la tarde del jueves un pliego acusatorio contra Francisco Rivera Rivera, Santiago Ramírez, Teddy Vargas López y Jonathan Castro Rivera por cargos de conspiración y posesión con la intención de distribuir cocaína. Los imputados no enfrentan cargos específicos relacionados al incidente en Las Cucharas.

La acusación sí tiene que ver con un cargamento de sobre 200 kilos de cocaína que los imputados, supuestamente, intentaron extraer del interior de un vagón de carga que llegó al muelle 15 del puerto de San Juan el 9 de julio abordo del navío MV Lyktos procedente de Santo Domingo, República Dominicana. Los cuatro hombres, supuestamente, trataron de sacar el cargamento de drogas que, según confirmó la Fiscalía federal, fue escondido en un envío de productos legítimo.

La Fiscalía federal, mediante comunicado, indicó que, hasta el momento, no cuentan con evidencia que apunte a que oficiales del DCR estén involucrados con la droga ocupada en el almacén de Las Cucharas. Añadieron, además, que la investigación preliminar sostiene que la entrega de las cajas con la cocaína fue accidental.

La foto muestra el cargamento de drogas ocupado en un almacén de la cárcel Las Cucharas en Ponce. (Suministrada)

Sin embargo, de momento no queda claro de dónde salieron las cajas con ladrillos de cocaína que, en última instancia, fueron entregadas en Las Cucharas, pues el vagón con el cargamento por el que se radicaron cargos contra los cuatro hombres estuvo bajo la vigilancia de agentes de HSI, la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional federal, desde su llegada al puerto de San Juan el 9 de julio hasta que arrestaron a los cuatro imputados el pasado 11 del mes en curso.

PUBLICIDAD

Reforzarán medidas de seguridad e inspección de mercancía

Por su parte, Escobar Pabón resaltó que utilizan unidades caninas para revisar las instituciones correccionales y hasta la oficina central. No obstante, ante las situaciones que han surgido, como los constantes hallazgos de drogas en la población penal y un incremento de muertes de confinados, la secretaria del DCR sostuvo que están ampliando y reforzando las medidas de seguridad.

En esencia, explicó la funcionaria, los registros en los almacenes centrales propiedad del DCR son aleatorios. En otras palabras, al ser miles de cajas que se reciben en los almacenes centrales, las inspecciones se realizan al azar y no comprenden todo el material almacenado.

No obstante, Escobar Pabón aclaró que una vez se despacha un cargamento de materiales para una institución correccional, todo el contenido es inspeccionado antes de permitir su entrada, razón por la que los oficiales del DCR dieron con los “ladrillos” de cocaína en el almacén de Las Cucharas.

“Dentro de ese refuerzo que estamos haciendo, tenemos varias cosas. Una de las cosas es que, próximamente, adquiriremos 20 canes adicionales, y todo el equipo relacionado, mediante un proceso de compra que comenzó en el mes de mayo con fondos federales. También estamos en la búsqueda de un sistema de registro (scanners) más moderno a modo de que la inspección de mercancía y cajas, y sus contenidos, sea más certero, más preciso y seguro. Pero la meta es realizar esos registros antes de que esas cajas entren a los almacenes (regionales) que tenemos en Vega Alta, Bayamón y Ponce, y que están fuera de las instituciones correccionales”, subrayó Escobar Pabón.

PUBLICIDAD

El norte del refuerzo de las medidas de seguridad, señaló la secretaria del DCR, es la detección inmediata de contrabando que pueda llegar en cajas de mercancía. Escobar Pabón añadió que también ampliarán los registros de mercancía que llega a los almacenes para que sean continuos y no aleatorios.

“También estamos ampliando el proceso de registro e identificación de toda persona que llega a los almacenes. Eso es algo que ya hacemos pero queremos ampliarlo, queremos profundizar en la información y los datos que nos provean. Además, queremos tener medidas más rigurosas en estas áreas antes que se despache cualquier material a ser utilizado en las instituciones”, enfatizó Escobar Pabón.

“Siempre confiamos que nuestros compañeros hacen el trabajo que tienen que hacer. Siempre hemos confiado de que son unas personas responsables y que cumplen con su deber y que, en efecto, esto que ha pasado hoy (la acusación federal del jueves) reivindica lo que es la integridad del cuerpo de oficiales correccionales y del DCR”, añadió la funcionaria.

El DCR no tiene contratos con empresa que envió cargamento legítimo

Entretanto, Escobar Pabón resaltó que el DCR no tiene contratos con compañías que suplen productos de mantenimiento, de limpieza o de cualquier otra naturaleza, pues dichas adquisiciones están a cargo de la Administración de Servicios Generales (ASG).

“Las compras del gobierno de Puerto Rico están centralizadas en la Administración de Servicios Generales. Nosotros pedimos a la ASG que identifique nuestras necesidades para hacer las adquisiciones. Vamos a poner, por ejemplo, que necesitamos cloro; ASG determina qué empresa o compañía en el registro de contratistas puede suplir al DCR esa mercancía y son ellos los que determinan la empresa o compañía va a suplir lo que necesitamos”, enfatizó la secretaria de Corrección.

PUBLICIDAD

Escobar Pabón añadió que, debido a que hay una investigaciones en curso a nivel institucional, estatal y federal por el hallazgo de los 50 kilos de cocaína, no revelará el o los nombres de la compañía o compañías que distribuyeron los productos de limpieza cuyas cajas se utilizaron para tratar de disfrazar el cargamento de sustancias ilícitas.

“Pese a que sabemos cuáles son las compañías que distribuyeron, no vamos a estar supliendo sus nombres porque no podemos ser imprudentes en el proceso investigativo y tampoco vamos a mencionar nombres de compañías que, finalmente, no sabemos si, en efecto, tienen alguna responsabilidad o no con esta situación. Todavía no sabemos de dónde, finalmente, se origina (el cargamento de drogas). Podríamos dañar la pureza del proceso investigativo”, recalcó Escobar Pabón.

“Sí puedo decirte que las cajas donde se encontraron estas sustancias controladas tenía un sello o un logo que decía ‘BioCloro’”, añadió Escobar Pabón.