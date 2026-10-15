“Creo que estamos bien cerca”: Jenniffer González ve con optimismo aprobación en Senado de reforma de permisos

La gobernadora Jenniffer González sostuvo el jueves que no ha visto la versión final del proyecto sustitutivo de la reforma de permisos que aprobó el Senado más temprano esta semana, pero adelantó que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) someterá sus comentarios a la Cámara de Representantes de cara a la evaluación de la medida.

Según González, aunque el Senado no ha compartido con La Fortaleza el proyecto de más de 800 páginas aprobado con enmiendas en sala, percibe alineamiento entre las ramas políticas para dar paso a una ley que agilice las emisiones de los permisos y cumpla con cinco principios: brindar certeza al sector privado, hacer lo propio con los municipios, reducir la cantidad de agencias que intervienen en los procedimientos, proteger el medioambiente y brindar “garras” en la parte de fiscalización.

“Yo creo que estamos bien cerca de poderlo lograr”, subrayó, durante una conferencia de prensa, en Peñuelas, tras reunirse con personal de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para discutir los protocolos de respuesta ante terremotos.

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El proyecto sustitutivo que presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha recibido críticas, sobre todo, de ambientalistas y planificadores, que sostienen que se brindó poco tiempo para evaluar la pieza, que se llevó a votación el martes y que su texto debilita protecciones sobre los recursos naturales y limita la participación comunitaria frente a posibles desarrollos.

“Sufrió múltiples enmiendas en sala que, a esta mañana (jueves), no han sido circuladas a mi equipo de asesores ni los del DDEC, del texto de aprobación final. No hay un documento emitido a la Cámara de Representantes, así que no tenemos manera de hacer la referencia sobre esas enmiendas y el impacto que tienen. Una vez tengamos ese documento, yo con mucho gusto voy a enviar a la Cámara de Representantes cuáles serían las recomendaciones de la Rama Ejecutiva y del DDEC. El sustitutivo tenía unas (enmiendas), pero en sala hicieron otras que inciden sobre esas enmiendas”, dijo la mandataria tras participar en el evento de manejo de emergencias.

La versión que llegó al hemiciclo senatorial fue un proyecto sustitutivo que combinó elementos de las reformas de permisos radicadas por González y Rivera Schatz más temprano este año, que se evaluaron conjuntamente en vistas públicas desde la pasada sesión. El proyecto avanzó únicamente con votos a favor del Partido Nuevo Progresista y la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve.

Según ha reportado este diario, el sustitutivo busca eliminar el llamado permiso único por un “registro de uso”, que operaría bajo el principio de que la función del gobierno es registrar la actividad comercial y, luego, fiscalizar el cumplimiento. Además, se redenomina la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) como la Oficina Central de Permisos, introduce conceptos como la “intensidad de uso”, distingue las “reservas naturales” y “reservas agrícolas” y provee una nueva definición de la zona marítimo terrestre.

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“Creo que, al final del camino, estamos en la página de que queremos hacer unas enmiendas que aceleren el proceso de permisos en Puerto Rico. Por la vía ejecutiva, hemos acelerado dramáticamente, hemos hecho una reducción del tiempo que le toma al gobierno considerar un proyecto de permisos. Pero tenemos que darle certeza al sector privado, una reducción en términos de cuántas agencias de gobierno van a hacer esto, también dar certeza a los municipios sobre cómo se va a hacer esto, proteger el ambiente y tener las garras de la fiscalización. Esos cinco elementos tienen que estar contenidos en un proyecto de ley”, esbozó González.