En la conferencia de prensa tras la reunión, no hubo representación de Orocovis, por lo que el estimado de $1.6 millones no incluye los daños en ese municipio.

Si bien la orden ejecutiva del estado de emergencia –que la gobernadora firmó el jueves– incluye solo cuatro municipios, la lista se podría ampliar . Garffer no quiso abundar en nombres, pero adelantó que está en contacto con dos municipios –uno en el norte y otro en el centro– para que estén cobijados en la emergencia.

“Esto es un vado que prácticamente le da acceso a esta comunidad. Este vado sufrió daños mayores y puede ocasionar que tengamos que cerrar de manera permanente, ocasionando que estas estas familias, pues, no puedan entrar” , explicó el ejecutivo municipal.

El mismo puente sufrió daños con los huracanes María (2017) y Fiona (2022), pero el dinero de recuperación no ha sido suficiente para hacer los cambios que se requieren, abundó. Aunque no tiene un tiempo estimado de cuánto pueden tardar las reparaciones, indicó que hay otros accesos por los que las familias afectadas podrían llegar a sus viviendas.

“Esta declaratoria nos permite trabajar, porque sabemos que va a haber un ‘funding’ que tal vez no tenemos ahora y eso, pues, nos puede aliviar a presente y futuro” , acotó el naranjiteño, quien compartió que pidió a Garffer auscultar la posibilidad de proveer un adelanto de los fondos que se le asignarán.

“Si usted ve que un cuerpo de agua pasó un nivel y está en la vía pública, usted no tiene la capacidad de pronosticar qué profundidad tiene o qué presión de agua está bajando. No trate de pasar”, instruyó el comisionado, al destacar que no se “trate de retar la naturaleza”.