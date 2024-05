“No puedo entrar en detalles de si comenzó o no un proceso de revocación de incentivos, lo que sí te puedo decir de manera general es que sí hay un trámite administrativo corriendo”, aseguró el funcionario.

Fontán explicó que no podía entrar en detalles sobre el particular para no entorpecer el proceso, pero reafirmó que a cualquier inversionista beneficiario de incentivos en Puerto Rico que incurra en algún delito se le revocará el privilegio de manera retroactiva.