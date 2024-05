Declara ante el Departamento de Justicia la funcionaria que firmó la salida de Hermes Ávila

A su salida de la sede del Departamento de Justicia, la directora del Programa de Desvío del DCR no emitió expresiones a la prensa, pero su abogado, Héctor Castro Pérez, aseguró que en el interrogatorio se le indicó a su clienta que no es objetivo de investigación penal.

Aunque no abundó sobre el contenido del interrogatorio, Castro Pérez sostuvo que Cosme declarará el próximo martes ante las comisiones senatoriales que investigan la excarcelación de Ávila Vázquez. El jueves, a preguntas de los legisladores, Cosme se negó a responder, amparándose en su derecho a no autoincriminarse.

“Ella no testificó (el jueves) única y exclusivamente porque queríamos verificar que ella no fuera objeto de investigación. Si no es objeto de investigación, ella va a testificar, (porque) no tiene nada que ocultar. (Responderá) todas las (preguntas) que le quieran hacer”, insistió Castro Pérez.