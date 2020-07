La exsecretaria de Justicia Dennise Longo Quiñones confirmó hoy, martes, que cuando firmó el viernes los seis referidos al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) ya el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, la había llamado para pedir su renuncia.

La exsecretaria precisó que, cerca de las 4:00 p.m. del viernes, firmó los seis informes sobre las investigaciones preliminares que había concluido Justicia, los cuales la Ley 2 de 1988 le obliga rendir ante el PFEI. Esa fue la última gestión que hizo antes de entregar su carta de renuncia.

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, detalló que recibió la llamada de Pabón “cerca de las 2 p.m.”, mientras se encontraba almorzando en un restaurante de San Juan. Estampó su firma en los referidos, “en algún momento cerca de las 4 p.m., tras revisar que todas las cartas y documentos estaban completos”. Dejó un séptimo referido sin firmar porque, según la exsecretaria, faltaba tomar una declaración jurada en esa investigación.

PUBLICIDAD

La gobernadora Wanda Vázquez notificó el viernes, a las 8:08 p.m., que Longo Quiñones había renunciado y que nombraba, en su lugar, a Wandymar Burgos Vargas, quien se desempeñaba como jefa de la división de litigaciones. Tanto el PFEI como la secretaria de Justicia interina confirmaron que, tan pronto asumió el cargo, pidió a la agente investigadora que detuviera la entrega de los referidos al panel.

Cuando este diario le preguntó a Longo Quiñones si entendía que, con su proceder, la gobernadora había obstruido la justicia, contestó que “los hechos hablan por sí solos”.

Más temprano, Longo Quiñones se defendió de los señalamientos de la gobernadora de que los seis referidos se hicieron “a la carrera” y como venganza por su despido. Argumentó que eso era “faltarle a la verdad” y faltarle el respeto a los fiscales que trabajaron estas investigaciones e hicieron sus recomendaciones. “Llevaba semanas discutiéndolo con los fiscales, que habían presentado esos informes y habíamos decidido cuál era la determinación”, informó la exsecretaria en una entrevista radial (WKAQ).

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, Longo Quiñones informó que se trata de dos referidos -de un total de seis- que involucran directamente a la primera ejecutiva, pero rehusó ser categórica cuando se le preguntó si entiende que esas investigaciones, que se discutían hace meses, motivaron que se orquestara su despido desde La Fortaleza.

“Nuestro pueblo debe evaluar los hechos y llegar a sus propias conclusiones”, se limitó a decir sobre ese particular la abogada, a quien Vázquez Garced colocó como sucesora en el Departamento de Justicia, el 18 de agosto de 2019.

PUBLICIDAD

Los referidos son por supuestas irregularidades en la distribución de suministros y en la compra de pruebas de anticuerpos.

Se defiende de alegaciones de intervención indebida

Después de guardar silencio durante tres días, la gobernadora intentó justificar ayer el despido de la titular de Justicia, al indicar que supuestamente advino en conocimiento de que Longo Quiñones había intervenido en una pesquisa federal de Medicaid, a pesar de que se había inhibido de participar en todo asunto relacionado con el Departamento de Salud por la posición que ocupaba allí su madre. Dijo que el informe que le remitió el gobierno federal abarcaba el período en que la madre de ella administró esa agencia.

“No tuve intervención alguna. Se me envió una comunicación por parte de Fiscalía Federal, la referí al Departamento de Salud para determinar cómo podía el Departamento de Justicia prestar ayuda en el asunto y coordinar una reunión para discutir eso. Cuando nos percatamos que era un asunto relacionado a mi inhibición, se canceló la reunión”, explicó la exsecretaria a El Nuevo Día sobre un encuentro pautado para el 24 de junio.

Contrario a lo que expresó la gobernadora, la inhibición de Longo Quiñones no abarcaba todos los asuntos relacionados con Salud, sino aquellos en los que haya participado su madre, según constató este diario en una misiva de la Oficina de Ética Gubernamental.

“No discutí los pormenores de ninguna pesquisa con ningún funcionario federal. Simplemente, me llamó el agente especial a cargo, José Soto, para notificarme que se me estaría copiando, como secretaria de Justicia, en la comunicación remitida al secretario de Salud haciendo una reclamación bajo el ‘False Claims Act’. En esa llamada, no se discutieron los méritos del caso”, insistió.

PUBLICIDAD

Longo Quiñones catalogó las razones que ofreció la gobernadora para justificar su despido como una forma de evadir los referidos que hizo la agencia al PFEI.

Descartó, a su vez, que se haya dejado influir el ánimo por las diferencias públicas entre Vázquez Garced y su madre, la doctora Concepción Quiñones de Longo, quien salió de su puesto como secretaria interina de Salud tras denunciar presuntas irregularidades sobre la compra de pruebas de anticuerpos. “De ninguna forma. El informe es un escrito extenso con evaluaciones de hecho y derecho que se sustentan por sí mismas. El OPFEI habrá de pasar juicio sobre dichos criterios conforme a derecho”, comentó.

Al hablar sobre su decisión de permanecer en el cargo en marzo, a pesar de los encontronazos públicos entre su madre y la mandataria, Longo Quiñones dijo: “La primera persona que me dijo que yo no tenía que renunciar a mi puesto fue mi señora madre”. Y añadió: “Ella es la fuente de inspiración de mi convicción y compromiso como servidora pública. Es el modelo a seguir y es la persona que me ha apoyado en este camino en todo momento”.