En el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la procuradora de la Mujer, Lersy Boria, llamó la atención sobre la inequidad salarial que aún existe entre hombres y mujeres, un asunto que el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo hoy, lunes que “no tendría reparos” en atender mediante legislación.

“No tengo reparo alguno de que se establezca por ley. Obviamente, se tiene que evaluar el asunto, pero sí, no tendría reparo alguno de presentar una medida a esos efectos”, afirmó Pierluisi a preguntas de la prensa.

“Claro, no es meramente contestar la pregunta por contestarla afirmativamente y que entonces eso caiga bien. El arte es cómo se redacta la medida. Yo no soy creyente de estar legislando por legislar. Tiene que ser que la medida se pueda hacer cumplir efectivamente porque si no queda como algo aspiracional y eso se va a quedar corto. Lo importante es cómo hacer valer ese principio que para mí es básico, justo y lo debemos lograr”, abundó.

Además, Pierluisi recordó que el plan de gobierno que propuso durante las elecciones generales incluye el compromiso de igualdad salarial para las mujeres.

El gobernador, sin embargo, no precisó cómo sería la legislación que pudiese presentar sobre este tema para hacer valer la equidad salarial.

Bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares se aprobó la Ley de Igualdad Salarial que establece, entre otros asuntos, igual paga por igual trabajo.

Pierluisi dijo que “la cura” para este tipo de inequidad radica en la concienciación.

“La cura a este gran problema es concienciación, que exista la conciencia, a nivel de todos los patronos en Puerto Rico, tanto públicos como privados, de que a la mujer se le debe tratar igual a la hora de brindar compensación. Igual paga por igual trabajo. El concepto es claro. Lo que pasa es que una cosa es el concepto y otra cosa es que se ejecute, que se haga valer”, afirmó.

Entretanto, Boria sostuvo que, a diario, su oficina recibe llamadas de mujeres para hacer querellas o quejarse por este problema.

“Sí, ciertamente, tenemos que trabajar con el Departamento del Trabajo el aspecto de la inequidad salarial”, reconoció.

A modo de ejemplo, dijo que las atletas de alto rendimiento son unas de las más perjudicadas por la falta de equidad salarial. Y adelantó que este tema será uno de los abordará el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), creado por el gobernador mediante decreto como parte del estado de emergencia que declare para atender la violencia de género.

De hecho, la oficial de cumplimiento del comité, Ileana Espada, destacó que entre los asuntos prioritarios que atenderá el Comité PARE están las estadísticas, la educación como herramienta de prevención y la emisión de órdenes de protección de manera ágil. El gobernador añadió el tener sistemas de monitoreo de vigilancia constantes.