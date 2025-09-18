Opinión
18 de septiembre de 2025
79°aguaceros
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos piezas legislativas promovidas por el Banco de Sangre pasan el cedazo de la Cámara de Representantes

Las resoluciones buscan promover más eventos de donación de sangre en el gobierno y en el sector privado

18 de septiembre de 2025 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las resoluciones de la Cámara 428 (RC428) y 429 (RC429) buscan incrementar los abastos de sangre y plaquetas. (Carlos Giusti/Staff)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Dos medidas legislativas promovidas por el Banco de Sangre de Puerto Rico (BSPR) pasaron este jueves el cedazo de la Cámara de Representantes, informó el presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez, en declaraciones escritas.

RELACIONADAS

Las resoluciones de la Cámara 428 (RC428) y 429 (RC429) buscan incrementar los abastos de sangre y plaquetas.

La RC428 está dirigida a estudiar en detalle el proceso de donación y transfusión de sangre en Puerto Rico y la capacidad del sistema de salud para garantizar abastecimientos de sangre estables.

Mientras, la RC429 estudiaría los parámetros de la Ley 98-2013 o la Ley del Banco de Sangre del Centro Médico, principalmente en el aspecto del cumplimiento por parte de las agencias, municipios, corporaciones públicas e instrumentalidades adscritas al gobierno con la disposición de que estas dependencias asistan al BSPR en campañas de donación de sangre.

“Esta Cámara de Representantes tiene un compromiso con el Banco de Sangre de Puerto Rico en su misión de salvar vidas. Por eso, luego de una conversación con personal del Banco de Sangre, sometimos estas dos medidas dirigidas a evaluar alternativas, reales y ejecutables, para mejorar la funcionalidad del Banco de Sangre, promoviendo más eventos de donación de sangre en el gobierno y el sector privado”, sostuvo Méndez.

Miles de unidades de sangre

Según datos provistos por la Cámara baja, cada año en Puerto Rico se necesitan aproximadamente 146,000 unidades de sangre, y una sola transfusión puede requerir hasta 3 unidades de sangre. La sangre no se puede fabricar artificialmente. La única forma de obtenerla es a través de donaciones voluntarias de personas saludables.

Además, la sangre tiene una vida útil limitada y, por tanto, se necesita de forma constante. Donar sangre regularmente es una forma simple y efectiva de contribuir a salvar vidas y marcar una diferencia significativa en la Comunidad.

Rol fundamental

El Banco de Sangre de Puerto Rico en el Centro Médico, desempeña un rol fundamental en la atención médica al servir como centro de recolección primaria de componentes sanguíneos vitales como células rojas, plasma y plaquetas para satisfacer las necesidades de los pacientes hospitalizados y ambulatorios de los hospitales afiliados al Centro Médico, la principal facilidad médico-hospitalaria en la Isla.

Entre los hospitales que reciben sangre y plaquetas y otros componentes del Banco de Sangre de Centro Médico se encuentran el Hospital Pediátrico, el Hospital Industrial, el Hospital de Traumas, el Hospital Municipal de San Juan, el Hospital Universitario de Adultos y la Sala de Emergencias de Centro Médico.

Tags
Breaking NewsCámara de Representantes de Puerto RicoBanco de Sangre de Puerto RicoCentro Médico en Río PiedrasCarlos "Johnny" Méndez
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
