Dos piezas legislativas promovidas por el Banco de Sangre pasan el cedazo de la Cámara de Representantes

Dos medidas legislativas promovidas por el Banco de Sangre de Puerto Rico (BSPR) pasaron este jueves el cedazo de la Cámara de Representantes, informó el presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez, en declaraciones escritas.

Las resoluciones de la Cámara 428 (RC428) y 429 (RC429) buscan incrementar los abastos de sangre y plaquetas.

La RC428 está dirigida a estudiar en detalle el proceso de donación y transfusión de sangre en Puerto Rico y la capacidad del sistema de salud para garantizar abastecimientos de sangre estables.

Mientras, la RC429 estudiaría los parámetros de la Ley 98-2013 o la Ley del Banco de Sangre del Centro Médico, principalmente en el aspecto del cumplimiento por parte de las agencias, municipios, corporaciones públicas e instrumentalidades adscritas al gobierno con la disposición de que estas dependencias asistan al BSPR en campañas de donación de sangre.

PUBLICIDAD

“Esta Cámara de Representantes tiene un compromiso con el Banco de Sangre de Puerto Rico en su misión de salvar vidas. Por eso, luego de una conversación con personal del Banco de Sangre, sometimos estas dos medidas dirigidas a evaluar alternativas, reales y ejecutables, para mejorar la funcionalidad del Banco de Sangre, promoviendo más eventos de donación de sangre en el gobierno y el sector privado”, sostuvo Méndez.

Así boricuas donan sangre: "Es dar vida a tu prójimo" Visitamos el Banco de Sangre de Servicios Mutuos, donde exhortan a donar en Puerto Rico.

“Fomentar la donación de sangre regularmente es una forma simple y efectiva de contribuir a salvar vidas y marcar una diferencia significativa en la Comunidad. La Cámara de Representantes de Puerto Rico, mediante esta investigación, tiene la oportunidad de liderar un esfuerzo integral para revertir la escasez de sangre mediante legislación, campañas educativas, alianzas estratégicas y datos confiables para la toma de decisiones”, añadió.

Miles de unidades de sangre

Según datos provistos por la Cámara baja, cada año en Puerto Rico se necesitan aproximadamente 146,000 unidades de sangre, y una sola transfusión puede requerir hasta 3 unidades de sangre. La sangre no se puede fabricar artificialmente. La única forma de obtenerla es a través de donaciones voluntarias de personas saludables.

Además, la sangre tiene una vida útil limitada y, por tanto, se necesita de forma constante. Donar sangre regularmente es una forma simple y efectiva de contribuir a salvar vidas y marcar una diferencia significativa en la Comunidad.

Rol fundamental

El Banco de Sangre de Puerto Rico en el Centro Médico, desempeña un rol fundamental en la atención médica al servir como centro de recolección primaria de componentes sanguíneos vitales como células rojas, plasma y plaquetas para satisfacer las necesidades de los pacientes hospitalizados y ambulatorios de los hospitales afiliados al Centro Médico, la principal facilidad médico-hospitalaria en la Isla.