El gobernador Pedro Pierluisi anticipó este lunes que podría firmar la versión de la Ley Habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes, pero advirtió que su decisión final dependerá de cómo actúe el Senado.

“A base de los recortes que he visto e información que me ha llegado, el proyecto según aprobado en la Cámara puede ser objeto de mi firma, o sea, lo puedo firmar sin problema alguno. Hay que ver si ocurren cambios en el Senado. Lo que espero es que no sean significativos (los cambios), que no impidan que yo lo firme”, dijo el gobernador al preguntársele sobre el tema.

Además, mencionó que se mantiene en comunicación constante con los legisladores del Partido Nuevo Progresista y están alineados en no dar paso a recortes a las pensiones.

Destacó que con la reestructuración de la deuda habrá el dinero suficiente para cumplir con el pago de la deuda.

El PAD fue aprobado el jueves con votación mixta de 21 populares y 12 penepés.

La pieza legislativa fue aprobada con enmiendas en sala, incluyendo una que dispone que las transacciones autorizadas por la propuesta ley “están totalmente sujetas y condicionadas a que la Junta de Supervisión Fiscal no apruebe recorte alguno a las pensiones de los empleados gubernamentales retirados en el PAD”.